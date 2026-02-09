Lemus confirma la visita a Jalisco del subsecretario de Gobierno

Este lunes, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que será el próximo miércoles cuando el subsecretario de Gobernación del Gobierno de México, César Yañez, visite Jalisco para abordar temas ferroviarios.

Esto, dijo Lemus Navarro, en torno a los trabajos que deberán llevarse a cabo para la construcción del tren México–Querétaro–Irapuato–León–Guadalajara, que se prevé comience a ser licitado el próximo mes de marzo, y que incluirá, por supuesto, el tema de la zona de Pueblo Quieto, en Jardines del Bosque, por donde se contempla que pase este tren.

"(El subsecretario) me llamó desde hace aproximadamente diez o 15 días para pedirme una reunión que tiene que ver, principalmente, con explicarnos el proyecto del tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara. Vamos a revisar los trazos y las opciones que se tienen para el proyecto de ingreso a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y necesitamos ver las cuestiones energéticas también", afirmó el mandatario estatal.

Subsecretario de Gobernación del Gobierno de México, César Yañez. CORTESÍA/ Gobierno de México

La visita, afirmó, incluye una reunión con personal de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), que está involucrada en los proyectos de trenes de pasajeros impulsados por el Gobierno de México.

"Vamos a aprovechar también, aunque no estaba previsto originalmente, pero después de los hechos sucedidos en Tequila, bueno, pues será importante también hablar de la parte de la estabilidad política", añadió Lemus Navarro.

El tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara está previsto con una extensión de más de 580 kilómetros, que conformarán la ruta que conecte a la Ciudad de México con Guadalajara, pasando por al menos 13 municipios distribuidos en seis Estados: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

El trazo previsto contempla puntos como Ocotlán, Salamanca, Celaya, León, Irapuato, San Juan del Río y Tula de Allende, según el proyecto inicial mencionado en diversas ocasiones por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

