Lomelí apoya 'Operación Enjambre' y destaca combate a la corrupción

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, expresó su respaldo a la Operación Enjambre, una estrategia nacional contra la extorsión y la corrupción, destacó además, la aplicación de la ley sin distinciones y criticó las acciones de Movimiento Ciudadano en el estado.

Lomelí Bolaños anticipó que esta operación podría derivar en más detenciones en Jalisco y otras entidades, celebrando la manera en que las instituciones manejan las investigaciones y subrayó que en Morena confían en el Estado de Derecho y priorizan la transparencia.

“Y tengan la seguridad, no tengo datos, que ahí no termina muy seguramente vienen más detenciones de este estado y de muchos otros; porque todo mundo sabemos quién cojea, de qué pierna y en qué municipio. Yo verdaderamente celebro la altura de miras y la manera en que se están manejando las instituciones”, precisó el senador.

Asimismo, Lomelí Bolaños apoyó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la coordinación entre autoridades electorales y de investigación. El objetivo es fiscalizar recursos de campañas y realizar indagatorias a candidatos durante el próximo proceso electoral.

Críticas al partido naranja y sus políticas

El líder morenista criticó la postura de Movimiento Ciudadano al enfrentar cuestionamientos, señalando que el partido opta por la evasión o campañas de difamación. Esto, a su juicio, contrasta con la exigencia de honestidad y responsabilidad que Morena concibe para el poder.

El senador también censuró el aumento al transporte público en Jalisco, calificándolo de “tarifazo” que impacta a millones de familias. Este no es un ajuste técnico, sino una carga directa que perjudica a quienes más necesitan apoyo, según sus palabras.

Lomelí Bolaños reafirmó el derecho a la democracia participativa, destacando la revocación de mandato como un instrumento constitucional. “El pueblo tiene derecho a evaluar y derecho a decidir, por eso seguiremos buscando la forma de someter a revocación de mandato el gobierno de Pablo Lemus” , declaró.

El senador también abordó los casos de sarampión en Jalisco, enfatizando que la salud pública debe ser una prioridad constante. Un gobierno responsable, dijo, debe actuar con previsión y fortalecer las instituciones.

Morena convoca a manifestación contra el "tarifazo"

Por su parte, Erika Pérez García, presidenta del Comité Estatal de Morena en Jalisco, extendió una invitación a una manifestación pacífica contra el aumento de la tarifa del transporte público que se llevará a cabo el 14 de febrero a las 5:00 de la tarde.

La marcha iniciará en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara y culminará en la explanada de Plaza Universidad. Pérez García calificó el “tarifazo” como una medida regresiva que empobrece a los ciudadanos.

La dirigente informó sobre los avances del Plan Alternativo de Movilidad y la realización de mesas de trabajo con expertos. Presentó resultados de mil 200 encuestas a usuarios, revelando que más del 75% tienen ingresos bajos o medios.

“Son personas que ganan menos de seis mil o hasta 10 mil pesos mensuales, esto desmiente por completo la narrativa cínica implementada por el gobierno estatal de que el tarifazo afecta poco o de manera marginal”, afirmó Pérez García.

Las encuestas indicaron que el aumento obliga a los usuarios a destinar hasta una tercera parte de su ingreso a la movilidad, consumiendo en promedio más de cuatro horas diarias en traslados. Pérez García criticó la inconsistencia de Movimiento Ciudadano, contrastando su postura en Veracruz con la de Jalisco sobre el incremento tarifario.

