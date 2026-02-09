Aunque desde el inicio de la actual administración estatal se ha buscado aumentar la afluencia de visitantes en los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco, a partir de la detención del exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, la secretaria de Turismo del Estado, Michelle Fridman Hirsch, señaló que buscarán potenciar el turismo en el municipio de cara al Mundial 2026, como una encomienda del Gobernador Pablo Lemus.

Este martes el propio Mandatario y el gabinete estatal visitarán el Pueblo Mágico a fin de implementar estrategias para el desarrollo turístico, económico y cultural. "Estaremos hablando con todas las tequileras, con todos los empresarios, justamente para ver el producto turístico, capacitación, inversión privada, desarrollo de experiencias, eventos. Insisto, es algo que ya se venía haciendo, pero ahora vamos a poder trabajar de manera más coordinada", comentó.

"Este tipo de noticias (la detención de Rivera Navarro), hablando de la percepción de seguridad, vuelve a poner en el mapa una marca conocida por todos. Entiendo el nervio que puede generar el tipo de notas, pero para mí, en general, esa nota, si la veo desde una perspectiva, me habla de gobernabilidad, me habla de un nuevo momento para Tequila en donde las autoridades estatales, en coordinación con las estatales, están poniendo orden. Yo creo que viene un mejor momento todavía para la percepción de Tequila y hay que trabajarlo así; hay que dejarle saber a la gente que pueden venir a Tequila", añadió Fridmasn Hirsch.

La funcionaria afirmó que el empresariado tequilero atraviesa "un gran momento", mientras que el trabajo entre el Gobierno del Estado y la federación convertirán a Tequila en un "gran destino". Se percibe un ambiente más colaborativo en el municipio, enfatizó.

"Nosotros estamos trabajando en la percepción de seguridad, en poderle decir a todos los visitantes que pueden venir, que los esperamos con los brazos abiertos, con un blindaje en las zonas turísticas, para que estén tranquilos. Aportarles información oportuna, información, además, verídica, sobre cuáles son los sitios y las condiciones en las que se puede ejercer el turismo en el estado. La verdad es que no tenemos ningún motivo para pensar que no recibiremos a todos estos visitantes en un marco de seguridad", anotó.

Llevarán el Mundial a más municipios de Jalisco

Por su parte, como parte de la estrategia para potenciar a Pueblos Mágicos y a otras ciudades turísticas de Jalisco, la secretaria adelantó que se llevará la fiesta del Mundial a Tequila y a otros municipios, como Puerto Vallarta. EL objetivo es descentralizar la justa mundialista con eventos como publics viewings y activaciones.

"Estamos buscando descentralizar el Mundial: somos la única de las tres sedes en México que puede presumir tener 12 Pueblos Mágicos y casi 400 kilómetros de costa; eso nos da una enorme oportunidad de descentralizar la oferta mundialista […]. Estamos preparando un pasaporte con 39 experiencias turísticas, una por día, donde seguramente estará el valle del tequila - hablando de cómo impulsamos a Tequila- para que la gente, en el marco de los partidos, disfrute de todo el interior del estado".

Resaltó que la entidad cuenta con la mayor oferta hotelera del país y con dos aeropuertos altamente conectados. Además, las obras en el Área Metropolitana de Guadalajara han mejorado la movilidad y la conectividad con la terminal aérea, al tiempo que han embellecido la ciudad, aseguró.

