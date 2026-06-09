Clima en Guadalajara: ¿A qué hora lloverá esta noche? Tormenta Boris golpea a la AMG

Si vives en el Área Metropolitana de Guadalajara, hoy no puedes salir de casa sin tu paraguas. La influencia de la tormenta tropical Boris cambiará drásticamente el clima esta tarde. ¿Quieres saber a qué hora exacta comenzarán las precipitaciones? Aquí te damos todos los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido avisos importantes y urgentes para toda la región central de Jalisco. Las condiciones climáticas, que comenzaron templadas y agradables durante la mañana de este martes 9 de junio, darán un giro radical conforme avancen las horas del día.

Aunque el calor se ha mantenido moderado durante el mediodía, el ambiente bochornoso que se percibe en las calles es el preámbulo perfecto para las tormentas. La alta humedad inyectada por el sistema meteorológico actual está creando el escenario ideal para el desarrollo de precipitaciones severas.

La amenaza de la tormenta tropical Boris

El principal responsable de este cambio brusco en las condiciones atmosféricas es Boris, un ciclón que actualmente se desplaza por las aguas del océano Pacífico ; sus densas bandas nubosas ya cubren gran parte del occidente del país.

Esta amplia circulación ciclónica arrastra humedad constante hacia el territorio tapatío, lo que genera inestabilidad. Como resultado directo, los cielos se nublarán progresivamente, incrementando de manera notable la probabilidad de tormentas eléctricas durante la segunda mitad de la jornada.

Las autoridades de Protección Civil han advertido sobre posibles rachas de viento que acompañarán a las lluvias vespertinas y nocturnas. Por ello, es fundamental asegurar objetos sueltos en techos, patios y balcones para evitar cualquier tipo de accidente doméstico o en la vía pública.

¿Lloverá hoy en la noche? El pronóstico de Meteored

De acuerdo con los datos actualizados de la plataforma Meteored, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente conforme se acerque la noche en Guadalajara.

Para la tarde, se espera que las precipitaciones comiencen de forma aislada en distintos puntos de la ciudad, pero el panorama nocturno es mucho más contundente. Los modelos meteorológicos indican hasta un 65% de probabilidad de lluvia fuerte durante las horas de la noche, entre las 19:00 y 21:00 horas, con pronóstico de tormenta, y de 22:00 a 23:00 horas de lluvia débil.

Las temperaturas descenderán ligeramente debido a la nubosidad y el agua, rondando los 18 grados Celsius por la noche, lo que hará que el ambiente se sienta mucho más fresco. Además, las precipitaciones podrían extenderse de manera ininterrumpida hasta la madrugada del miércoles.

Tips rápidos para enfrentar el clima de hoy

Ante este pronóstico inestable y lluvioso, la prevención ciudadana es tu mejor aliada. Aquí tienes una lista de recomendaciones clave para evitar contratiempos durante las próximas horas de tormenta:

Lleva siempre un paraguas o impermeable: No te confíes de los ratos soleados o despejados; el clima cambiará rápidamente y sin previo aviso.

No te confíes de los ratos soleados o despejados; el clima cambiará rápidamente y sin previo aviso. Anticipa tus traslados: El pavimento mojado y la poca visibilidad suelen generar tráfico pesado y accidentes en las principales avenidas de la ciudad.

El pavimento mojado y la poca visibilidad suelen generar tráfico pesado y accidentes en las principales avenidas de la ciudad. Evita zonas de inundación: Aléjate de pasos a desnivel, canales y calles que históricamente acumulan grandes cantidades de agua.

Aléjate de pasos a desnivel, canales y calles que históricamente acumulan grandes cantidades de agua. Asegura tu hogar: Cierra bien puertas y ventanas, y retira objetos ligeros que el viento fuerte pueda llevar volando con facilidad.

Cierra bien puertas y ventanas, y retira objetos ligeros que el viento fuerte pueda llevar volando con facilidad. Mantente informado: Revisa constantemente las actualizaciones de las autoridades locales y las plataformas meteorológicas oficiales.

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El temporal de lluvias exige que los ciudadanos adapten su rutina diaria para evitar ponerse en riesgo. Estar preparado no solo te ahorrará un mal rato en el tráfico, sino que garantizará tu seguridad y la de tu familia frente a los caprichos de la naturaleza.

Recuerda que la trayectoria y fuerza de los fenómenos tropicales puede variar de un momento a otro. Sin embargo, todo indica que esta noche el agua será la protagonista indiscutible en la ciudad, así que toma tus precauciones antes de salir.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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