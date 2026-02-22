Debido a los acontecimientos registrados esta mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en otras regiones de Jalisco, el Centro Empresarial del Estado hizo un llamado a las personas a mantenerse resguardados y a las empresas a dar flexibilidad a sus trabajadores .

En un comunicado, el organismo empresarial dijo que una de las principales consecuencias ha sido la interrupción temporal del servicio de transporte público, lo que ha dificultado el traslado seguro de numerosas y numerosos trabajadores hacia sus centros laborales, provocando afectaciones tanto para las empresas como para la vida cotidiana de las familias.

Detalles del comunicado

"Desde Coparmex Jalisco consideramos que la protección de la población debe mantenerse como la máxima prioridad. Por ello, hacemos un llamado a las y los ciudadanos a mantenerse resguardados en sus hogares y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, privilegiando su seguridad y la de sus familias.

"Asimismo, exhortamos al sector empresarial a conducirse con sensibilidad y responsabilidad ante esta situación extraordinaria, promoviendo medidas de flexibilidad y comprensión que permitan cuidar la integridad y el bienestar de sus equipos de trabajo".

