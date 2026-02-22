Luego de que trascendiera que el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” fue tomado por sujetos armados con la intención de incendiar las instalaciones, el área de comunicación del nosocomio descartó afectaciones en el lugar y en el Hospital Civil “Juan I. Menchaca” tras los hechos de violencia registrados esta mañana y tarde en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En redes sociales circuló la versión de que al Hospital habrían llegado hombres armados, sin embargo, el reporte no fue confirmado por autoridades estatales y el inmueble sólo fue cerrado por precaución, pero los servicios de urgencias continúan brindando atención en ambos nosocomios de forma normal.

Tras los bloqueos y enfrentamientos armados en varios puntos de la ciudad, el Gobierno del Estado exhorta a la población a evitar circular por puntos o vehículos incendiados, resguardarse en casa y no salir a menos que sea necesario, atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales y evitar difundir aquella que no esté confirmada.

Al momento se registran siete vehículos incendiados en la vía pública en Guadalajara, además de seis enfrentamientos armados en distintos puntos; en Zapopan se reportan 12 automóviles quemados y dos negocios afectados; en Tlaquepaque son dos y dos, respectivamente, mientras que en Tlajomulco se cuentan cinco carros en llamas y un enfrentamiento armado. En Tonalá y El Salto hay reportes de dos y un vehículo incendiado, respectivamente.

