Legisladores justifican voto por nuevo fiscal Anticorrupción

Cipriano Manzanilla fue designado como nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción tras obtener 32 votos a favor en el Congreso de Jalisco, con el respaldo de la mayoría de las fracciones parlamentarias, incluidas bancadas de oposición.

El nombramiento contó con el apoyo de diversos coordinadores legislativos, quienes expresaron su expectativa de que el nuevo fiscal actúe con autonomía en el desempeño de sus funciones. Legisladores destacaron que el consenso alcanzado refleja confianza en el perfil elegido.

Al respecto, José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, señaló que la terna presentada incluía propuestas sólidas y consideró que Manzanilla cumple con las características necesarias para el cargo. Asimismo, rechazó que su actual función como abogado en la Secretaría de Salud Jalisco represente un obstáculo para ejercer el cargo con independencia.

"No lo creo. Confiamos desde MC en el compromiso y la responsabilidad profesional, quizá histórica que está tomando el ahora designado fiscal. La cercanía no tendría por qué serlo, asume con seriedad, la demostró con la presentación de sus documentos, con la entrevista".

Claudia Murguía, coordinadora del PAN, descartó que la cercanía con el gobierno actual por laborar en la Secretaría de Salud Jalisco no representa un sesgo.

"Confiamos en su desempeño como un abogado que tiene la capacidad, eso lo evaluamos en la Comisión. Apelamos a que genere un parteaguas en el combate a la corrupción. El tener como antecedente el trabajar en una dependencia pública en cualquier nivel o que se le señale, no le sesga de participar".

Cuquis Camarena, coordinadora del PRI, calificó el proceso como eficiente al haberse hecho el dictamen y evaluaciones correspondientes tanto por la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso, así como por la Junta de Coordinación Política.

"Tiene un respaldo y es el de su trayectoria profesional, en lo personal, lo conozco y sé de su trayectoria en la academia, el ámbito jurídico y docente y él tendrá la responsabilidad de combatir la corrupción".

Tonatiuh Bravo, coordinador de Hagamos, opinó que fue la decisión que "menos polarizó" de entre los aspirantes incluidos en la terna, respaldó el proceso, al señalar que salieron bien todas las etapas.

"Considero que en un futuro no muy lejano debemos hacer reformas a la ley para establecer límites de quiénes pueden concursar, por ejemplo, ser consejero jurídico del Gobierno del Estado debiera ser una de las posiciones en las que no debería tomarse en consideración, igual otras posiciones".

Respecto a la autonomía, cree que el futuro fiscal deberá demostrar su autonomía del Poder Ejecutivo estatal.

Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, no refrendó su confianza al fiscal, sin embargo, exige que deberá demostrar autonomía.

"El pueblo lo que espera de su fiscal es que haga una labor frontal, honesta, profesional e independiente. Debe demostrar autonomía".

Leonardo Almaguer, del PT, acusó el nombramiento y a Cipriano Manzanilla como "un fiscal cuida corrupción" y reprochó que no habrá autonomía. "No creo que haya autonomía. Son las propuestas del gobernador y a como vemos al Ejecutivo, no creo que esté muy interesado en que se sancionen funcionarios por malos manejos".



YC