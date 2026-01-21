Hay un municipio en Jalisco que atrae miles rumbo al Día de la Candelaria 2026, en el que es uno de los periodos de mayor afluencia religiosa en el Estado. Se trata de San Juan de los Lagos, ubicado en la región de los Altos de Jalisco. Año con año, este municipio se convierte en un punto de reunión para miles de fieles y visitantes que acuden motivados por la devoción, la historia y las festividades religiosas que anteceden al inicio formal de la Cuaresma.

El portal turismosanjuandeloslagos.com señala que millones de peregrinos acuden para agradecer a la Virgen por los favores concedidos, en lo que se conoce como la Fiesta de la Candelaria. Las celebraciones tienen como fecha central el 2 de febrero, aunque en menor cantidad también llegan fieles durante la Semana Santa y Pascua; en las Fiestas de Primavera, en mayo; para celebrar la Asunción, en agosto; y en diciembre, con motivo de la Inmaculada Concepción.

Tras años de restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19, que limitaron la visita a este emblemático templo de Jalisco a escasos minutos, en 2023 los feligreses volvieron a llenar la catedral durante la Fiesta de la Candelaria. Se espera que esta masiva afluencia se repita en 2026.

X / @PCJalisco

A San Juan de los Lagos acuden fieles provenientes de otros municipios de Jalisco, incluidos los del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), además de entidades cercanas como San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, así como de estados más lejanos, como el Estado de México.

Se estima que a lo largo de cada año entre 6 y 7 millones de feligreses visitan la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos.

Además, los visitantes pueden recorrer los monumentos arquitectónicos, degustar la gastronomía local o probar los dulces típicos elaborados a base de leche. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Entre los favores que solicitan a la imagen destacan aquellos relacionados con la salud propia y la de la familia. Los creyentes suelen llegar en grupo, ya sea caminando o en vehículos, portando imágenes de la Virgen o fotografías, para rezar y pedir la intercesión divina. Las celebraciones incluyen danzas, fuegos artificiales y misas. Además, los visitantes pueden recorrer los monumentos arquitectónicos, degustar la gastronomía local o probar los dulces típicos elaborados a base de leche.

Según la Secretaría de Turismo, por número de visitantes en turismo religioso, el Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solo detrás de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. En los meses de enero y febrero se registra una gran afluencia de peregrinos con motivo de la Candelaria o la Presentación del Niño en el Templo y la Purificación de la Santísima Virgen María.

¿Qué se puede visitar en San Juan de los Lagos?

En su Diagnóstico del Municipio, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) señaló que en San Juan de los Lagos se puede admirar una gran cantidad de monumentos coloniales, como la Catedral y la Basílica de Nuestra Señora de San Juan, que data del siglo XVIII. También destacan el Palacio Municipal, del siglo XVIII; el Templo del Calvario; la Parroquia de San Juan Bautista, que data de 1648; el edificio de Correos, construido en el siglo XVIII y que conserva ventanas y pórtico de estilo barroco; la Parroquia de la Sangre de Cristo, edificada en 1888; el templo de la Tercera Orden, de 1841; la Capilla del Primer Milagro, construida en cantera, y el reloj de la capilla, fechado en 1798.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF