Cada 21 de marzo, usuarios de redes sociales impulsan una tendencia que se ha vuelto cada vez más popular en distintos países, incluido México: regalar flores amarillas como un gesto especial hacia la pareja o personas cercanas, y en Guadalajara esta moda no es la excepción, pues las florerías del municipio ya se preparan para atender dicha demanda.

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La costumbre surgió a partir de la canción Flores Amarillas, interpretada en la telenovela argentina “Floricienta”, en una de sus escenas más recordadas, el personaje principal sueña con recibir este tipo de flores como una muestra de amor, lo que convirtió el gesto en un símbolo romántico.

Este hecho provocó que usuarios de redes sociales y personas en general, lo vincularan con el 21 de marzo, con la llegada de la Primavera en el hemisferio norte

Las mejores florerias de Guadalajara para comprar flores amarillas

Las mejores florerías para comprar flores amarillas este próximo sábado 21 de marzo, según calificaciones de Google son:

Floreria Camelia by Lucero

Con una calificación de 5 estrellas la Floreria Camelia by Lucero se posiciona entre las favoritas para comprar flores en Guadalajara, se encuentra en la Avenida Enrique Díaz de León Norte Local 7 y 8, Artesanos, Mezquitan Country, 44200.

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Floreria Hilda Sosa

Mientras que la Florería Hilda Sosa, ubicada en el Panteón de Mezquitán, con ubicación en Avenida Enrique Diaz de León, Locales 13 y 14, La Normal, 44260, cuenta con una calificación de 4.9 estrellas, valorada como una de las mejores opciones de la Perla Tapatía por usuarios de Google.

Jessy Florería

Esta florería se autodefine como un pequeño negocio familiar de arreglos florales personalizados y regalos para toda ocasión, entre las que se encuentra la tendencia de regalar flores amarillas.

Su dirección es: Avenida Fray Antonio Alcalde 2144 A, Santa Monica, 44220 y tiene una calificación de 4.9 estrellas.

Si bien regalar flores amarillas no se asocia a un día específico en el calendario, sino que es una tendencia, sí es una buena oportunidad para recordarles a quienes quieres tu aprecio por ellos.

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