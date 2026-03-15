Zapopan invita al Festival de la Primavera con actividades GRATIS para niñas y niños

El Gobierno de Zapopan invita a asistir al Festival de la Primavera donde las niñas y los niños podrán vivir una experiencia llena de aventura, para celebrar la vida, el juego y la naturaleza en comunidad.

La cita es el próximo jueves 19 de marzo en el Parque de las Niñas y los Niños en punto de las 10:00 am hasta las 2:00 pm la entrada es completamente libre y en el lugar se podrá disfrutar de las siguientes actividades:

Zona de acción

Rally pequeños bomberos en acción.

Dinámica tapa el bache.

Rally de aseo público.

Juegos gigantes y mundialistas.

Estación eco-aventura

Taller manos a la tierra y exploradores de jardín.

El maravilloso mundo de los bichos.

Estación de composta.

Taller de bombas de semilla.

Pabellón crea y juega

Batucada en vivo.

Pabellón juega y crea.

Taller ZapoArt.

Taller de dibujo y manualidades.

Estación deporte y movimiento

Yoga infantil.

Taller de juego libre.

Snack de primavera.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

El Festival de Primavera de Zapopan se realiza en el marco del equinoccio de primavera de 2026 que tendrá lugar el 20 de marzo a las 08:46 horas, horario del centro de México, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

La Universidad Nacional Autónoma de México explica que este fenómeno ocurre cuando el Sol se ubica en una posición en la que ambos hemisferios de la Tierra reciben prácticamente la misma cantidad de luz solar.

En ese momento, el Sol se sitúa directamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que en la mayor parte del planeta haya cerca de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. El término “equinoccio”, de hecho, tiene origen en el latín y significa literalmente “noche igual”.

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