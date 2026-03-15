Infancias reciben equinoterapias gratuitas mediante la Comisaría de Guadalajara

Con el objetivo de que las infancias diagnosticadas con neurodivergencias y ciertas discapacidades puedan impulsar sus habilidades y competencias a través de terapias complementarias, la Comisaría de Guadalajara ha apostado por ofrecerles equinoterapias con ayuda de los caballos que forman parte del Centro de Equinoterapia Artemisa, ubicado en el Bosque Colomos.

Este espacio, informó la corporación, mantiene la atención integral de 60 niñas y niños con diversas condiciones de vida , lo que consolida el empleo de binomios equinos como un mecanismo esencial en la rehabilitación.

La buena respuesta de los pequeños usuarios

Ante la respuesta positiva, se incrementó el estado de fuerza de la agrupación, al pasar de 10 a 16 elementos especializados y cuatro cuadrúpedos más, lo que aumenta la capacidad de atención a las y los usuarios activos.

Respecto al impacto de estas sesiones, Irma Abigail Domínguez Vargas, primer comandante del Grupo Artemisa de equinoterapia, destacó los beneficios para las y los usuarios: "Con los niños con autismo les ayuda a tener un poquito más de recepción de la información, a socializar; también les ayuda ahora sí que a desarrollar actividades de la vida diaria con algunos otros estímulos externos que nosotros ponemos", dijo.

Información adicional de la equinoterapia en Guadalajara. ESPECIAL

Tan solo entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, se agendaron y atendieron un total de tres mil 480 sesiones gratuitas de equinoterapia , para aquellas familias que cumplen con los requisitos para acceder a ellas, como informó la comisaría tapatía.

Detalles de la equinoterapia

El servicio está diseñado para menores de entre 4 años y 10 años con 11 meses de edad que tengan diagnosticadas afecciones como síndrome de Down, epilepsia, cáncer, leucemia, discapacidad intelectual, entre otras , en las que la equinoterapia contribuya a tener una mejor calidad de vida.

La atención es de lunes a sábado, de 09:00 a 18:00 horas.

¿Cómo puedo ser parte del programa?

Si estás interesado en acceder a este programa, puedes acudir a las Caballerizas de la Policía de Guadalajara, ubicadas en el Bosque de Los Colomos, donde podrán entregar la documentación requerida. Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono: 33 2848 1387.

Te recomendamos: López Obrador reaparece en redes para pedir apoyo para Cuba

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF