El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, compartió este jueves 5 de marzo que la tarifa de transporte público será de 11 pesos y no de 14 , como se había anunciado. El cambio aplica para todos y en cualquier forma de pago y será el único incremento en su sexenio.

A través de sus cuentas en redes sociales, el gobernador de Jalisco compartió que decidió que nadie pagará los 14 pesos de la tarifa anunciada para el transporte público. El nuevo ajuste será de 11 pesos, sin condiciones, y serán válidas todas las tarjetas y el pago en efectivo.

Además, apuntó que esta cuota entrará en vigor a partir del 1 de abril del presente año.

Reconoció que es consciente de que el ajuste pasado generó malestar, porque, “a pesar de que contamos con uno de los mejores sistemas de transporte público en el país, hace falta mucho para consolidar el servicio al que todas y todos aspiramos”.

Las 5 cosas que debes saber sobre la tarifa de 11 pesos

1. La tarifa de transporte público será de 11 pesos sin condiciones y será el único ajuste en todo el sexenio con Lemus .

2. El subsidio será válido con cualquier método de pago , con la Tarjeta Única, con las tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo.

3. Las y los estudiantes de Jalisco pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos ; para obtener el apoyo deberán seguir el mismo trámite que han hecho hasta el momento, con la CURP y con el Cárdex.

4. Se mantienen los apoyos con transporte gratuito para personas de la tercera edad, para las personas que viven con alguna discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras, para mujeres jefas de familia, para familiares de personas desaparecidas y para estudiantes acreedores.

5. Se mantiene la emisión de la Tarjeta Única para quienes decidan obtenerla y para quienes ya la obtuvieron; tienen en sus manos una herramienta muy útil, que, además de funcionar para el transporte público y el sistema de Mi Bici, les permitirá afiliarse al Seguro Médico Gratuito de Jalisco, recibir los programas sociales, tener servicios financieros, enviar y recibir remesas y también acceder al programa de descuentos gestionado por el Gobierno del Estado.

