La leche es altamente consumida en la dieta de los mexicanos, pero existe un cuestionamiento si debe tomarse en una edad adulta. Esto es lo que se sabe:

A diferencia de otros mamíferos, el ser humano es la especie que continúa bebiendo leche después de la etapa de lactancia. Además, la presentación láctea varía y la consume en yogur, quesos, crema, entre otros. Por lo que la relación con ese alimento es profunda.

De acuerdo al portal español Tu Canal de Salud, el consumo de productos lácteos aporta nutrientes muy beneficiosos para el organismo y, en particular, para mantener la salud de los huesos . De hecho, apunta, se vuelve más importante conforme vamos envejeciendo.

Por tal motivo, sí es conveniente continuar con el consumo de leche, ya que aporta nutrientes básicos, como el calcio, además de vitaminas .

Para Carla Sánchez Zurdo, nutricionista y entrenadora, en conversación con la revista Men's Health, sobre si la leche tiene efectos negativos en la edad adulta, responde que no existe evidencia científica que determine que tomar leche en esta etapa resulte perjudicial.

¿Cuánta leche se debe tomar en la edad adulta?

Sánchez Zurdo indicó que una dieta variada contempla el consumo de lácteos, entre dos y tres raciones. Esta cantidad puede variar según la edad y situación fisiológica de la persona.

Se sugiere, en la medida de lo posible, consumir lácteos enteros para evitar la pérdida de nutrientes que contiene la grasa de estos productos.

¿Quiénes no deben tomar leche?

Según la Clínica Mayo, una persona puede saber si es intolerante a la lactosa que contiene la leche si presenta algunos síntomas después de ingerir este alimento:

Diarrea

Náuseas y, a veces, vómitos

Cólicos estomacales

Hinchazón

Gases

Si es el caso, se recomienda dejar de ingerir leche, aunque es importante consultar a un médico.

