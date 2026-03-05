Fundación DIVAC e Ideft dan capacitación para brindar autonomía a mujeres

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (Ideft), encabezado por Salvador Cosío Gaona, concluyó un exitoso curso en las instalaciones de Fundación DIVAC. El curso realizado en la Unidad Regional Puerto Vallarta tuvo el objetivo de enseñar un oficio a las mujeres, con el objetivo de brindar autonomía y bienestar a las familias. En este caso se entregó el conocimiento para desarrollarse en el oficio de Manicure y Pedicure Spa.

Dichas acciones forman parte de la política pública de capacitación y desarrollo social que impulsa el gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, a través de la Secretaría de Educación Jalisco, bajo la conducción de Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación y presidente de la Junta Directiva del IDEFT

El acto de clausura del evento contó con la presencia del director de la Unidad Regional Puerto Vallarta del IDEFT, Francisco Javier Bravo Carbajal, así como de Iván Applegate Curiel, representante de Fundación DIVAC, quienes reconocieron el esfuerzo, compromiso y constancia de las participantes que culminaron satisfactoriamente su formación en el curso de Manicure y Pedicure Spa.

El programa fue diseñado para apoyar principalmente a madres de familia. En ese sentido, se brindaron herramientas técnicas que les permitan trabajar desde casa, generar ingresos propios y construir un oficio digno que impacte directamente en la estabilidad económica de sus hogares.

Sin embargo, Francisco Javier Bravo destacó que esta capacitación no solo le permite a las mujeres desarrollar habilidades técnicas, sino que se trata de un programa que fortalece su confianza y su autonomía económica. De esta manera, las participantes podrían convertirse en un motor real de transformación social para la región.

Por su parte, Iván Applegate Curiel subrayó que la suma de esfuerzos entre instituciones públicas y sociedad civil organizada permite acercar oportunidades concretas a quienes más las necesitan, sembrando esperanza, crecimiento y bienestar en cada familia beneficiada.

Este es solo uno de los apoyos que Fundación DIVAC con Ideft como aliado estratégico, otorga a personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad, buscando un impacto positivo en Puerto Vallarta.

