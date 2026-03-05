El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció este jueves que nadie pagará 14 pesos por el transporte público como se había anunciado en diciembre de 2025, sino que ahora la tarifa será de 11 pesos sin condiciones, es decir sin uso exclusivo de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

El costo de la tarifa a 11 pesos se implementará a partir del 1 de abril de 2026 y será para todos las y los usuarios, independientemente del método de pago que utilicen, ya sea con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, la tarjeta Mi Movilidad o que el pago sea efectivo.

Mientras que para estudiantes el costo será de 5 pesos por pasaje presentando la CURP y un comprobante de estudios, de igual forma el precio de 5 pesos también será para grupos vulnerables.

¿Qué pasará con el sorteo a New York a usuarios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

A partir del 1 de abril de 2026 no será obligatorio pagar el transporte público con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, pues como mencionamos anteriormente, habrá otras formas de pago, sin embargo, sí podrá utilizarse esta tarjeta si ya fue tramitada por los ciudadanos.

Además la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco podrá seguir utilizándose para subscribirse al sistema de Mi Bici, para acceder a descuentos en multas y recargos, apoyos por parte del Gobierno de Jalisco, así como pagar en millones de comercios físicos y digitales, incluso en New York.

El sorteo de un viaje a New York fue anunciado por Pablo Lemus el pasado mes de febrero, en donde se comprometió a regalar viajes a dicha ciudad estadounidense a las personas que tramiten su Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

La dinámica consiste en quienes tramitaron o tramiten su Tarjeta Única Al Estilo Jalisco podrán participar en la rifa de seis vuelos; tres pagados por el gobernador y tres por el CEO de Volaris, Enrique Beltranena, esto debido a que Volaris tiene un vuelo directo Guadalajara-Nueva York.

En febrero de 2026, Lemus se comprometió a dar las bases oficiales del concurso, sin embargo, hasta el día de hoy, no las ha dado a conocer, por lo que el sorteo del viaje a New York sigue en pie, es decir que si eres una de las personas que tramitó la Tarjeta Única al Estilo Jalisco o piensa tramitarla estás participando en el sorteo, en la espera de conocer los requisitos oficiales.

Lo anterior debido a que al corte de este 5 de marzo el Gobierno de Jalisco no ha informado sobre si cancelará o no en sorteo.

Cabe recordar que el sorteo del viaje a New York surgió luego de que Pablo Lemus mencionó durante una presentación pública, que entre los beneficios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco están que puedes comprar un café en New York, lo que ocasionó críticas en redes sociales y abrió un debate sobre la percepción que tiene el Gobierno sobre las condiciones económicas de las y los jaliscienses.

