sCon herramientas tecnológicas, educativas y de detección temprana que pretenden fortalecer la vigilancia integral del embarazo, del puerperio y del periodo neonatal, la Secretaría de Salud Jalisco presentó esta tarde la aplicación Bebé en camino y la estrategia de tamiz cardiaco, productos con los que se busca ampliar la atención y reducir las muertes de recién nacidos en la entidad, donde en 2025 murieron 31 bebés.

Te puede interesar: Optimizan los servicios de salud y capacidad energética de Jalisco con proyectos de innovación

La encargada del despacho de la coordinación de salud reproductiva, Verónica Pinto Sánchez, detalló que la aplicación es un complemento de la cartilla Bebé en camino. Este documento se entrega a todas las mujeres al ingresar al control prenatal; brinda información, seguimiento de consultas, métodos de atención de salud mental, bucal y de vacunación. En tanto, con la aplicación, disponible en la App Store y Play Store, estos servicios se amplían, además de que contará con números de emergencia.

Esta estrategia busca reducir las muertes neonatales, que en 2025 cobraron la vida de 31 bebés en la entidad. EL INFORMADOR/J. Acosta

Asimismo, cuenta con un mapa para ubicar el hospital más cercano, así como signos de alarma durante el puerperio y de salud mental, a fin de que las usuarias puedan realizar una autoevaluación y, de ser necesario, acudir con un especialista. Sobre los recién nacidos, la aplicación ofrece consejos y recomendaciones sobre los cuidados necesarios durante sus primeros días de vida, así como de los beneficios de la lactancia.

Por su parte, el tamiz cardíaco neonatal estará disponible para todas las mujeres no derechohabientes de Jalisco y en 12 hospitales: San Martín de las Flores, de la Maternidad López Mateos, en el Hospital General de Occidente y en los nosocomios de Tepatitlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Autlán, Puerto Vallarta, Ameca, Colotlán, Tala y Zapotlán.

Autoridades de salud destacaron que la detección oportuna de cardiopatías puede salvar vidas desde los primeros días de nacimiento. EL INFORMADOR/J. Acosta

Con esta estrategia se busca tener un diagnóstico certero y oportuno de malformaciones congénitas del corazón, una de las principales causas de muerte de recién nacidos. El procedimiento es sencillo, indoloro y no invasivo, que detecta las cardiopatías críticas que requieren de una atención inmediata.

La diputada presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de Adicciones del Congreso del Estado, Mónica Magaña, destacó que estas acciones son únicas en su tipo a nivel nacional. "Apostamos a los datos, a la prevención y a la innovación, porque cada semana cuenta, cada tamizaje cuenta y, sobre todo, cada decisión en materia de salud, en materia de prevención puede salvar vidas".

Con un mapa interactivo, la app permite ubicar el hospital más cercano y detectar riesgos durante el embarazo y el puerperio. EL INFORMADOR/J. Acosta

También puedes leer: Con retraso y fallas en el sistema, inicia la entrega de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

En ese sentido, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, resaltó que Jalisco se ubica en el lugar 17 en México en muertes neonatales. Por ello, el objetivo es estar en el último lugar a nivel nacional. En Jalisco se estima que por cada 100 mil recién nacidos, mueren 23.9.

"Este año tenemos que bajar muchísimo más, y todas estas herramientas, todo este conocimiento y, sobre todo, la alta responsabilidad que todas y todos ustedes imprimen en su trabajo día a día, segurísimo que nos va a permitir bajar más aún estas cifras", concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP