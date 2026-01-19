Optimizan los servicios de salud y capacidad energética de Jalisco con proyectos de innovación

Con el fin de hacer frente a los retos tecnológicos y a la alta demanda de servicios de salud y de energía de Jalisco, especialmente durante el Mundial 2026 que se celebrará en Guadalajara y Zapopan, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) impulsa los proyectos Emergencia 4.0: Tecnología al servicio de la vida, con miras a mejorar el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), y el Centro de Inteligencia de Energía de Jalisco (CIEJ), que pretende optimizar las capacidades energéticas y el diseño de políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable.

La directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico, Larisa Cruz Ornelas, explicó que el proyecto referente a salud consiste en el desarrollo de un dispositivo que permita ubicar en tiempo real las ambulancias de SAMU, que también contará con las rutas y los eventos activos que estén sucediendo en la entidad. Se habilitará una plataforma web para hospitales a fin de agilizar la recepción del paciente, así como una aplicación móvil destinada a personal de la dependencia.

El objetivo es hacer un análisis y predicción de las emergencias para optimizar la respuesta. El proyecto cuenta con una inversión de un millón 678 mil 572 pesos y será desarrollado en coordinación con el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó la relevancia de la iniciativa, que se estima pueda ser utilizada en este 2026.

"Su objetivo es optimizar la regulación y atención de los servicios de emergencia para brindar respuestas más rápidas y eficaces, permitiendo así salvar más vidas a largo plazo", dijo.

Por su parte, el CIEJ busca garantizar la seguridad energética y hacer de Jalisco un estado energéticamente competitivo. El secretario de Desarrollo Energético Sustentable, Manuel Herrera, reconoció que la demanda ha crecido de "manera indiscriminada" en los últimos años debido al desarrollo tecnológico, a la inteligencia artificial, entre otros.

"Lo que pretendemos es que este centro esté monitoreando y generando información estratégica para la toma de decisiones en este gran reto del desarrollo de la energía con un enfoque de sustentabilidad. Con esto pretendemos poder predecir de manera más eficiente y eficaz la demanda de energía, poder implementar sistemas de mantenimiento de la infraestructura del equipamiento de sistemas de energía eléctrica, la optimización de la distribución de la energía y, por supuesto, con esto también mejorar la gestión que tiene ver con todo el desarrollo de las energías renovables", expresó.

Cruz Ornelas detalló que el proyecto, que contará con una inversión de un millón 600 mil pesos y con la colaboración del Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) y de investigadores de la Universidad Panamericana, consiste en una plataforma alimentada con datos actuales que permita predecir la demanda energética de Jalisco. Se podrá conocer qué zonas presentarán mayor necesidad de energía en el futuro con el fin de implementar políticas públicas para su atención. Se estima que la iniciativa estará disponible antes de que concluya el 2026.

El titular de la SICyT, Horacio Fernández Castillo, resaltó que el proyecto salud hará más eficientes los recursos de emergencias de SAMU, mientras que con el de energía se apuesta por el crecimiento económico y energético ordenado.



YC