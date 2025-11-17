Lagos de Moreno suma nueva comisión operativa tras toma de protesta de sus integrantes

Durante este fin de semana de asueto, Movimiento Ciudadano aprovechó para avanzar de manera significativa en la instalación de nuevas comisiones operativas municipales y para tomarles protesta formal a sus integrantes, como parte de un plan de esfuerzo continuo por fortalecer su estructura territorial en todo el Estado.

Te puede interesar: Tapatíos y turistas disfrutan del Desfile Cívico Deportivo

Asimismo, informaron que Lagos de Moreno, Tizapán el Alto, Tuxcueca, Valle de Juárez, Santa María del Oro, Quitupan y Mazamitla fueron los municipios recorridos durante la jornada. Cada visita fue encabezada personalmente por la coordinadora Mirza Flores, quien —señalaron— ha impulsado con firmeza la consolidación de estas comisiones en cada región, escuchando de cerca a la militancia y atendiendo las particularidades de cada comunidad.

Detallaron que, con estas actividades, ya suman 20 comisiones a las que se les ha tomado protesta, un avance que calificaron como clave para el fortalecimiento interno del Movimiento. Aseguraron que el objetivo es cerrar el mes de noviembre con más de 40 comisiones instaladas, reforzando así la presencia organizativa en zonas urbanas, rurales y regionales.

Movimiento Ciudadano avanzó este fin de semana en la instalación de comisiones operativas municipales. CORTESÍA

Además, señalaron que todas estas asambleas naranjas han sido muy nutridas y han desbordado ánimo y entusiasmo entre la militancia y simpatizantes. Destacaron que la asistencia constante y la participación activa reflejan el compromiso de la base y, afirmaron, confirman la posición del Movimiento como la primera fuerza política en la entidad, respaldada por una estructura sólida, organizada y en constante crecimiento.

También puedes leer: Policía Vial reforzará protocolos de detención tras asesinato de agentes en El Salto

Finalmente, destacaron que las Comisiones Operativas fortalecen el trabajo cercano con la ciudadanía, permiten construir un puente directo con las necesidades locales y hacen posible promover, desde cada territorio, los principios, resultados y visión de los buenos gobiernos naranjas. Con estas acciones —indicaron— se reafirma el compromiso de seguir avanzando con orden, unidad y participación comunitaria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP