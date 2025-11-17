La mañana de este lunes 17 de noviembre, cerca de las 10:00 horas, los contingentes que participaron en el Desfile Cívico Deportivo adoptaron su formación sobre avenida Chapultepec. Ernesto, de apenas ocho años, los observaba impresionado, sumido en el asombro ante los uniformes de policías, militares, personal de Protección Civil y Bomberos, así como de los estudiantes de la UdeG. “¡Mira, mamá! Ya va a empezar”, gritaba con entusiasmo, mientras ella le lanzaba un beso a la distancia y le dedicaba una mirada soñadora.

“Mi tío era militar. Una vez desfiló en el desfile del 16 de septiembre, en México. Yo quiero ser como él, militar. Cuando termine la prepa voy a entrar al Ejército”, dijo Ernesto con voz firme, aunque su mirada se perdía entre los elementos castrenses que pasaban a su lado.

Los contingentes que participaron en el Desfile Cívico Deportivo adoptaron su formación sobre avenida Chapultepec.EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Aún no tiene claro qué arma del Ejército escogerá, pero está seguro de una cosa: quiere desfilar, manejar camionetas y portar las botas y el uniforme. Al ver pasar a los militares, Ernesto hacía un tímido ademán de saludo, aunque no se animaba a llevar la mano a la frente.

Premio Estatal al Deporte a la atleta Andrea Maya Becerra Arizaga

El desfile comenzó alrededor de las 11:00 horas. Se entregó el Premio Estatal al Deporte a la atleta Andrea Maya Becerra Arizaga por los logros conseguidos en el Campeonato Mundial Corea 2025 y en los Juegos Mundiales, en la disciplina de tiro con arco. También se otorgó el Premio Jalisco al Mérito Deportivo a Diego Villalobos, Mía y Lía Cueva, Elizabeth Bourde y a la entrenadora de tiro con arco Karen Montellano.

Se otorgó el Premio Jalisco al Mérito Deportivo a Diego Villalobos, Mía y Lía Cueva, Elizabeth Bourde y a la entrenadora de tiro con arco Karen Montellano. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Se galardonó a para atletas

Con el Premio Jalisco al Mérito Deportivo, en la categoría de deporte adaptado, se reconoció a los para atletas Arnulfo Castorena, Guadalupe Navarro, Marcos Zárate y al entrenador José Manuel Maciel. Rafael Guzmán Roa recibió el reconocimiento en la categoría de entrenador profesional.

Tras la entrega de los reconocimientos, bandas de guerra, estudiantes, deportistas, policías y acróbatas maravillaron a los asistentes con sus piruetas y su ritmo. Andrea Chávez relató que acudió con sus dos hijos, de 10 y 12 años, porque, al no haber clases, “se aburren en la casa todo el día”.

Bandas de guerra, estudiantes, deportistas, policías y acróbatas maravillaron a los asistentes con sus piruetas y su ritmo. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

“Ellos están encantados. Ya les repartieron dulces y están felices por ver a los policías y a los bomberos. Como todos, mi niña dice que quiere ser policía. Mi hijo todavía no sabe, pero le gusta mucho el deporte y ver a los atletas que ganan premios […]. Me parece un evento muy bonito, muy llamativo, para aprovechar el puente aquí en la ciudad. De aquí vamos a ir al Centro a comer y a ver a dónde los llevamos, para que lleguen ya cansados a la casa”, bromeó la joven.

Lo asistentes tomaban fotos con su celular a los militares, bomberos y policías que pasaban. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Acompañada de su hermana, también disfrutaba del desfile: tomaba fotos con su celular a los militares, bomberos y policías que pasaban frente a ella y le regresaban el saludo. “Ya quiere salir de aquí hasta con novio”, bromeó Lucía, su hermana, con una risa estruendosa que retumbó en toda la avenida.

Se robaron los gritos y porras más sonoras

Aunque todos los contingentes robaron sonrisas a los asistentes, algunos se llevaron los gritos y porras más sonoras. Uno de ellos fue el escuadrón acrobático de la Comisaría Vial del Estado, que deslumbró con sus piruetas y maromas. Aunque el sol arreciaba y el calor era cada vez más intenso, los agentes, disciplinados, continuaban con rotunda precisión su rutina. Por la frente de algunos escurrieron incómodas gotas de sudor que ensuciaban sus ojos, pero jamás mostraron señales de cansancio ni rompieron la formación.

Contingentes llenan de vitalidad el recorrido

Motociclistas, charros, personal del Zoológico de Guadalajara, Dulces de la Rosa… todos los contingentes llenaron de vitalidad el recorrido, afirmó Guadalupe Meza, una de las asistentes. “Venimos de Aguascalientes, por el puente, con la familia y amigos. La verdad, muy bonito todo, muy colorido. Y mejor aún que cerraron la avenida para los ciclistas y peatones. Un evento muy tapatío, te diría”.

Motociclistas, charros, personal del Zoológico de Guadalajara, Dulces de la Rosa… todos los contingentes llenaron de vitalidad el recorrido. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

El desfile concluyó cerca de las 12:00 horas. En total participaron más de dos mil 500 personas y 32 contingentes. Con esta actividad se conmemoró el 115 aniversario de la Revolución mexicana.

