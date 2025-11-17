Luego del asesinato de las agentes viales Libna Mata Villegas y Gisela Quezada Ceballos en El Salto, ocurrido el pasado martes 11 de agosto tras detener a un vehículo con vidrios polarizados, el Comisario Vial del Estado, Jorge Arizpe, indicó que los protocolos de seguridad existen, pero se reforzarán y perfeccionarán los procedimientos de los elementos.

“Los protocolos existen. Lo que sí, a lo mejor, posiblemente se tenga que perfeccionar o analizar bien ese protocolo en la actuación de los elementos. La forma de abordar a la ciudadanía, a los infractores, a los que detienen. Cómo deben abordarlos, en dónde se debe parar la camioneta, el vehículo que ellos traen y todo eso se va a perfeccionar. Pero los protocolos ya existen, y nada más se adecuan ahora”, comentó.

Para entender mejor: Dan el último adiós a Libna Mata y Gisela Ceballos, policías viales asesinadas en El Salto

Arizpe García explicó que el protocolo consiste en reportar la detención del vehículo y compartir sus características, como número de placa, color y si muestra algún distintivo particular. Las agentes cumplieron con todos los procedimientos, afirmó. Agregó que la Fiscalía de Jalisco es la encargada de esclarecer los hechos. “(Únicamente) analizamos internamente nosotros en qué fallamos”.

Descartó que las agentes viales hayan pedido una “mordida” al conductor detenido, pero enfatizó en que será la Fiscalía la dependencia encargada de brindar toda la información acerca de este hecho.

En tanto, en días pasados, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, aseguró que ya se tenía identificado a uno de los presuntos homicidas de las agentes, mientras que, tras analizar más videos, tres personas más podrían estar involucradas. A la fecha se tienen asegurados dos vehículos, ambos con impactos de bala en la carrocería.

Se mantienen abiertas varias líneas de investigación. Una de ellas contempla la posible vinculación de los presuntos homicidas con un grupo delictivo dedicado a la extorsión de transportistas en El Salto. La Fiscalía del Estado capturó a siete supuestos extorsionadores en un operativo el pasado 7 de noviembre, quienes exigían hasta 20 mil dólares a las empresas para liberar a operadores de carga pesada privados de su libertad.

Te recomendamos: Van 48 detenidos tras protestas de la Generación Z en Guadalajara

NA