Oficiales de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan combatieron y controlaron un incendio en una casa habitación de la colonia Lomas de Tabachines.

Elementos de la Base 3 de Protección Civil y Bomberos de Zapopan acudieron a una casa habitación en el cruce de las calles El Salto y Valentín Gómez Farías en la colonia mencionada de Zapopan.

El fuego ya estaba siendo contenido por vecinos del domicilio luego de que la zona en la que se originó era de difícil acceso. Los Bomberos de Zapopan realizaron una búsqueda primaria para descartar la presencia de personas en el interior.

Posteriormente, los oficiales extinguieron el fuego, ventilaron el espacio y enfriaron el área para evitar reactivaciones. Aunque el incendio consumió una parte de la vivienda no se reportaron personas lesionadas ni el fuego se extendió a los domicilios colindantes.

La rápida intervención de los vecinos permitió a elementos operativos permitió enfocarse en maniobras de enfriamiento y revisión. No obstante se solicita a la población a extremar precauciones en este tipo de incidentes así como notificar de inmediato a las distintas coordinaciones municipales del estado a través de los números de emergencia.

Hasta el momento no se ha determinado qué origino el incendio ni la hora exacta en la que el fuego comenzó a extenderse en la vivienda.

¿Cómo reportar un incidente ante Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.

OB