Inversionistas de Jalisco denuncian desalojo irregular en Nayarit

Un grupo de inversionistas de Jalisco denunció desalojos irregulares y abusos presuntamente cometidos por el Gobierno de Nayarit.

De acuerdo con el abogado de los inversionistas, existen más de 87 casos denunciados que involucran más de 9 millones de metros cuadrados en el municipio de Bahía de Banderas.

En rueda de prensa realizada esta mañana, el abogado Christian González Puig explicó que pretenden arrebatarles terrenos de manera irregular a través de la fabricación de delitos, la integración irregular de carpetas de investigación y la emisión arbitraria de órdenes de aprensión sin sustento legal.

González Puig denunció que también el abogado de Joel Marín García (defensor de empresarios e inversionistas de Jalisco) fue detenido por el hecho de promover amparos y recursos de revisión por los procedimientos que realiza el Gobierno de Nayarit.

“Joel Marín está defendiendo los intereses de un empresario quien compró diversos predios en Bahía de Banderas hace más de 20 años, los cuales el Gobierno de Nayarit pretende despojarlos”, aseguró.

Señaló que a través de la subfiscal del Estado de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, quien fue directora del Fideicomiso de Bahía de Banderas, se utilizan los medios de procuración de justicia para despojarlos de sus propiedades.

“Es todo un entramado donde están utilizando el aparato de justicia, a diversos jueces y magistrados, operadores del sistema de procuración de justicia mediante tráfico de influencias para llevar a cabo este despojo indiscriminado de bienes inmuebles” , afirmó.

Añadió que también hay denuncias presentadas en contra del coordinador jurídico del Gobierno del Estado, José Gabriel Camarena Morales, donde se le acusa de abuso de poder, cohecho, tráfico de influencias, entre otros.

“Hemos identificado que hay recursos particulares detrás de esta red criminal que están orquestando desde el Gobierno”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno federal, a la Presidencia de la República, a los organismos de derechos humanos para que volteen a ver el caso y liberen al abogado Joel Marín, se revise el Megaoperativo Nuevo Nayarit y se realice una investigación en contra de todos los funcionarios involucrados.

MB

