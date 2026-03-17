La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco suma ya más de 300 mil entregas

Este martes, la titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Priscilla Franco, dio a conocer que son ya poco más de 300 mil plásticos de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco que han sido entregados a la ciudadanía, para que puedan pagar con ella el pasaje del transporte público, además de acceder al sistema de bancarización de una forma más sencilla.

400 mil Tarjetas Al Estilo Jalisco serán entregadas

Además de ello, afirmó, hay otras 400 mil tarjetas "en cita", es decir, 400 mil tarjetas en espera de ser entregadas a las y los jaliscienses quienes ya la tramitaron, sin dejar de lado que se sigue abriendo agenda para el resto de personas quienes continúan con su trámite, aunque el proceso de entrega masiva a través de los módulos se prevé concluya el último día de este mes de marzo.

El Gobierno de Jalisco tenía previsto entregar hasta cinco millones de plásticos de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Priscilla Franco afirmó que no se ha percibido una baja en el interés de las y los jaliscienses tras el anuncio de que ya no será necesaria la tarjeta para acceder al costo del pasaje del transporte público a 11 pesos, pues dijo, la tarjeta sigue siendo requerida por aquellas personas que reciben algún apoyo social por parte del Gobierno de Jalisco.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

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No hubo realmente una disminución en tarjetas

No hubo realmente una disminución en cuanto a decir "yo ya no la quiero, cancelo mi cita". "Nosotros hemos seguido teniendo las citas en tiempo y forma, y con el personal y todos los módulos abiertos, incluso reforzando en los centros universitarios", afirmó la secretaria. El nuevo costo del pasaje del transporte público en Jalisco, al pasar de 9.50 pesos a 11 pesos, entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril, y se podrá pagar mediante la Tarjeta Única, como de Mi Transporte.

Las personas que sí realizaron el proceso para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, pero ya no desean continuar con ella, deben llevar a cabo su proceso de cancelación directamente con Broxel, compañía encargada de la operación de la misma.

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