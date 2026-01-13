La Minerva estrena nueva imagen sin reducción de carriles vehiculares

Con los cinco carriles de circulación vehicular intactos y tras más de cinco meses de obras de remodelación, la Glorieta Minerva estrena nueva imagen: se ampliaron banquetas, se construyeron rampas para la accesibilidad universal, se implementó iluminación, arbolado y bolardos y se introdujo un andador peatonal alrededor de la guardiana de Guadalajara. Esta intervención se realizó como parte de los trabajos de obra pública en la ciudad de cara al Mundial de futbol que se celebrará este 2026, junto a la remodelación de la Plaza Liberación en el Centro tapatío.

También se amplió el radio de la glorieta, se habilitaron cruces peatonales seguros, con semaforización visual y auditiva a fin garantizar la seguridad para llegar al monumento, se instaló una estación de Mi Bici y se rehabilitaron todas las instalaciones hidrosanitarias. El transporte público ya no ingresará a la Minerva y en su lugar tomará el circuito Fernando de Celada. Con ello, se pretende convertir a todo el entorno en un espacio público seguro.

Aunque en un principio se contemplaba una inversión de 46 millones de pesos, al final el costo total fue de 70 millones. El director general de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Douglas Rodríguez, explicó que este aumento responde al nivel de la intervención: la ampliación de banquetas y la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias.

“El eje rector de esta intervención fue conservar el patrimonio cultural y de identidad de la ciudad. Lo que se hizo fue conservar la esencia original con la que fue concebida en los años 50: que fuera un espacio público y que también sirviera como una puerta de entrada a la ciudad. A través del tiempo esto se fue convirtiendo en un distribuidor vial importante que también era importante conservarlo, por eso se conservaron los cinco carriles de circulación vehicular”, dijo.

Por su parte, el Gobernador, Pablo Lemus resaltó que, con las obras, se recupera un símbolo de Jalisco y se transformó en un espacio público, algo que “se acabó durante décadas”.

“Todo queda en concreto estampado alrededor de la misma, que quedó precioso también el concreto estampado. Nueva iluminación, los chorros de las fuentes que son también completamente novedosos. Ahora sí vamos a poder disfrutar de cerca de la Minerva, que es símbolo de unidad y fortaleza de nuestra ciudad”, recalcó.

Para la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, las obras representan más que la mera remodelación: la Minerva se convierte en un punto de encuentro para la ciudadanía. En un espacio donde se podrá celebrar, caminar, leer, convivir, a la par con una movilidad vehicular fluida, pues destacó que se mantienen los cinco carriles al tratarse de un punto estratégico de la ciudad.

Invitó a las y los tapatíos a visitar la glorieta, aprovechar sus bondades para el peatón y a cuidar la vegetación y la nueva infraestructura. “Estamos llevando a la Minerva a un nivel totalmente distinto porque de alguna manera es como si dejara de estar en el pedestal y se acerca a los tapatíos y a las tapatías. Deja de estar de manera contemplativa para que nosotros la podamos habitar”.

