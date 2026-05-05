Karla Planter destaca red de hospitales civiles en primer informe

La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, rindió su primer informe de actividades al frente de la casa de estudios.

En el Paraninfo de la UdeG, la rectora resaltó como uno de los principales logros en su primer año la creación de la Red de Hospitales Civiles, iniciativa de la casa de estudios en conjunto con el Gobierno de Jalisco que funcionará bajo el modelo hospital-escuela, con la que se busca formar a más profesionales de la salud, reducir el déficit de personal médico en el Estado y brindar mayor y mejor atención de calidad en toda la entidad.

"Tiene como propósito en toda la red universitaria hospitales-escuela el mejor modelo de formación y atención a la salud, pues se desarrolla docencia, investigación y el servicio de perspectiva", dijo la rectora.

El primero de los hospitales de este modelo es el proyecto del Hospital Civil de la Costa en Puerto Vallarta, unidad hospitalaria de tercer nivel que estará en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

Con ello, se busca beneficiar a más de 300 mil personas que residen en 9 municipios de aquella región. Contará con una inversión de 1 mil 197 millones de pesos y el segundo hospital de este tipo será construido en el municipio de Zapotlán el Grande.

Karla Planter destaca apoyos a la investigación y programas para fortalecer a académicos de la UdeG

A nivel de investigación, la rectora resaltó las mejoras administrativas, programas de apoyo y fondos institucionales con los que la casa de estudios busca respaldar a investigadoras e investigadores para que tengan “mayor libertad de movimiento, creación y vinculación productiva”.

Con el programa, se busca ofrecer asesorías, talleres de redacción de artículos científicos, recursos para la publicación, traducción de artículos, libros e insumos para la investigación y capacitación en inteligencia artificial aplicada a la investigación, entre otros, para sumarlo a los otros programas para investigadores de la UdeG. “Buscamos que nuestros académicos alcancen los niveles 2 y 3 del Sistema (Nacional de Investigadores)”.

EL INFORMADOR/A. Navarro

Planter habló sobre las modificaciones del programa de estímulos al desempeño docente mejorar el trabajo académico para que el beneficio sea de 3 años y que pierdan tiempo en trámites de investigación. Sumado a esto, presentarán ante el Consejo General Universitario la creación de un fondo de apoyo a la investigación temprana para que haya investigación científica entre jóvenes estudiantes y recién egresados.

Para atender la baja demanda en carreras de ciencias sociales y humanidades (que han venido a la baja en los últimos años), Karla Planter dijo que instruyó a la Vicerrectoría para analizar dicha situación y se instaló un Consejo Académico en la materia para que las disciplinas tengan mayor proyección.

Proponen nuevos modelos educativos con enfoque en pensamiento crítico ante el uso de IA

Por otro lado, la rectora resaltó la necesidad de replantear los modelos de enseñanza ante el avance de la inteligencia artificial, ya que consideró que el principal desafío no es el acceso a la tecnología, sino el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y que se cuestionen entre la veracidad de la información y la falsedad.

"Frente a la irrupción de la inteligencia artificial generativa, es urgente que nuestros estudiantes aprendan a hacer las preguntas correctas, de manera que puedan juzgar las respuestas que le da la inteligencia artificial. Que duden, hay que hacerlos que duden, que cuestionen y que sepan distinguir entre lo cierto de lo falso".

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Para mejorar la calidad de aprendizaje y enseñanza, Planter mencionó que se está transitando hacia trayectorias educativas consideradas como más flexibles , con modelos basados en la experiencia práctica y microcredenciales, con el fin de que haya mayor oportunidad de un recorrido mayor para estudiantes.

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