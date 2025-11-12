Antonio “N” , conocido en el medio artístico con el nombre de “ Junior H ”, acudió la tarde del pasado 11 de noviembre a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social para iniciar una carpeta de investigación por presunta apología del delito.

Esta cita en la Fiscalía de Jalisco fue convocada por un Agente del Ministerio Público. Al cantante de corridos tumbados se le investiga por la presunta interpretación que hizo del tema musical titulado “El Azul”, la noche del pasado 28 de octubre durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre.

Esto dice el Código Penal de Jalisco sobre la apología del delito

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco estipula, en su Artículo 142, que “ se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido ”.

Luego de que Junior H compareció ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, esta Representación Social continuará integrando la carpeta de investigación para que una vez que se cuente con los elementos suficientes, pueda ser judicializada.

¿Por qué las autoridades tomaron medidas legales con Junior H?

El pasado mes de marzo, la agrupación " Los Alegres del Barranco " se presentó en el Auditorio Telmex y durante el concierto proyectaron imágenes Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" , narcotraficante mexicano y líder del Cartel Nueva Generación .

Ante este acto, autoridades impusieron sanciones a los artistas y, desde entonces, las autoridades han puesto mayor cuidado en que este tipo de eventos no se repitan.

Tras la presentación de Junior H y la interpretación de "El Azul", canción que promueve un buen estilo de vida alcanzado desde el negocio del narcotráfico, autoridades del estado tomaron medidas legales.

