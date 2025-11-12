La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 12 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).A las 4:22 de esta tarde la Setran detalló que debido a un cierre vial en la calle Independencia y Francisco I. Madero, la ruta C01 de Mi Macro Periférico tomará ruta alterna por La Piedrera, en ambos sentidos. Además debido al tráfico cargado en Periférico y calle Melchor Ocampo, la ruta C02 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en el sentido de 5 de Mayo a Barranca de Huentitán.Por su parte a las 4:27 pm la Secretaría dio a conocer que la ruta C03 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en el sentido de Central Nueva a Chapalita Inn, con motivo del tráfico cargado en Lázaro Cárdenas y calle Río Seco.Mientras que a las 5:35 pm debido al cierre vial en la calle Independencia y Francisco I. Madero, la ruta C01 de Mi Macro Periférico tomará ruta alterna:A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.NA