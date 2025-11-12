La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este miércoles 12 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 4:22 de esta tarde la Setran detalló que debido a un cierre vial en la calle Independencia y Francisco I. Madero, la ruta C01 de Mi Macro Periférico tomará ruta alterna por La Piedrera, en ambos sentidos.

Te recomendamos: Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará nuevas tarjetas este 14 de noviembre

Además debido al tráfico cargado en Periférico y calle Melchor Ocampo, la ruta C02 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en el sentido de 5 de Mayo a Barranca de Huentitán.

Por su parte a las 4:27 pm la Secretaría dio a conocer que la ruta C03 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en el sentido de Central Nueva a Chapalita Inn, con motivo del tráfico cargado en Lázaro Cárdenas y calle Río Seco.

Mientras que a las 5:35 pm debido al cierre vial en la calle Independencia y Francisco I. Madero, la ruta C01 de Mi Macro Periférico tomará ruta alterna:

En el sentido de Carretera a Chapala circulará por Poza Rica, Agua Dulce, Tamiahua, Planeta, San Pedro, Salvador Orozco, La Piedrera y Privada Jalisco para continuar su derrotero.

En el sentido de La Cantera el recorrido será por Privada Jalisco, La Piedrera Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Felipe González Velázquez, San Marcos, Planeta, Agua Dulce y Puerto Campeche para incorporarse a su derrotero habitual.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

Lee también: Transportistas de Conatram y Canacar descartan tomar carreteras en Jalisco

NA