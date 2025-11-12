Transportistas de Conatram y Canacar descartan tomar carreteras en Jalisco

Mientras que en otros Estados del país se convocó a un paro de transportistas para el próximo 24 de noviembre en conjunto con cañeros, en Jalisco los transportistas afiliados a la Canacar y la Conatram descartaron realizar paros o bloqueos.

Elías Dip Ramé, presidente de la Conatram, explicó que los afiliados a la organización no están de acuerdo con cerrar carreteras.

"Nosotros respetamos, nunca bloqueamos, a mí me manda toda esta masa y cuando nos pidan algo lo analizamos y en base a eso se hace" , subrayó.

En su discurso, el dirigente hizo un llamado al Gobierno federal para que destine más presupuesto a carreteras.

"El presupuesto es insuficiente para el sector que yo represento, que es el transporte; las carreteras están en malas condiciones y en lugar de mejorarlas reducen el presupuesto, entonces con qué se van a arreglar", expresó.

De acuerdo con el presupuesto aprobado para el próximo año, se destinarán 56 mil millones de pesos para todas las carreteras del país.

"Con esa cantidad de recursos es insuficiente, le toca una migaja a cada Estado", afirmó.

Alfredo Cárdenas, presidente de Canacar Jalisco, también aseguró que los afiliados a la organización no realizarán manifestaciones.

