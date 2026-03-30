Lunes, 30 de Marzo 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Chapala para este lunes 30 de marzo prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Lunes 6 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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