Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 30 de marzo determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey