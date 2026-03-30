Lunes, 30 de Marzo 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 30 de marzo determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
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