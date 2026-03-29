Museos, naturaleza y recorridos: actividades gratuitas en GDL para la Semana Santa 2026

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Guadalajara se prepara para recibir a residentes y visitantes con una agenda amplia de actividades gratuitas que invitan a recorrer la ciudad desde distintas miradas: la memoria histórica, el patrimonio cultural y el contacto con los espacios naturales.

Museos, parques, barrios tradicionales y rutas turísticas formarán parte de una programación que se desarrollará del 30 de marzo al 12 de abril, con propuestas pensadas para familias, jóvenes y público en general.

La iniciativa contempla 87 recorridos turísticos sin costo, distribuidos en rutas peatonales, trayectos en autobús y visitas intermunicipales, con el objetivo de aprovechar el tiempo vacacional y fomentar el conocimiento del territorio urbano y sus alrededores.

Los recorridos partirán del Centro Histórico y permitirán conocer tanto sitios emblemáticos como espacios menos transitados de la ciudad.

Entre los destinos incluidos se encuentran recintos culturales, zonas naturales y lugares de convivencia cotidiana que forman parte de la vida tapatía. La programación contempla visitas a espacios como la Arena Guadalajara, el Acuario Michín y el planetario, así como recorridos por barrios tradicionales como la Capilla de Jesús y Mexicaltzingo, donde la historia y la vida comunitaria continúan entrelazándose en el paisaje urbano.

Además de los trayectos dentro de la ciudad, se realizarán salidas hacia municipios cercanos. El itinerario incluye visitas a Tonalá y Zapotlanejo, así como un recorrido al municipio de Tequila, donde los participantes podrán conocer el Mirador de Amatitán y una casa tequilera. Estas actividades buscan ampliar la experiencia turística hacia otras localidades del estado y acercar al público a las tradiciones que han dado identidad a la región.

Uno de los recorridos más esperados será el que conecta la Plaza de los Mariachis con el Lienzo Charro, en el que los asistentes tendrán la oportunidad de montar a caballo y conocer de cerca prácticas asociadas a la cultura charra. También se contempla una visita a Selva Mágica, con acceso a los juegos para niñas y niños, lo que convierte esta opción en una alternativa atractiva para familias durante el periodo vacacional.

Museos y exposiciones: mirar la ciudad desde su memoria

La agenda cultural también incluye actividades en recintos museísticos. Entre ellas destaca la exposición “Ventanas al pasado”, una muestra que reúne recreaciones de arquitectura y patrimonio natural desaparecido, con la intención de reflexionar sobre las transformaciones que ha experimentado la ciudad a lo largo del tiempo.

La exposición se presentará en el Museo de la Ciudad y permitirá a los visitantes recorrer representaciones de espacios que formaron parte del paisaje urbano y que hoy existen únicamente en la memoria colectiva. La propuesta invita a reconocer aquello que se ha perdido y, al mismo tiempo, a valorar lo que permanece en el entorno cotidiano.

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En el mismo recinto se exhibirá la muestra pictórica “¿Es esta la sociedad moderna?”, del artista Fabrizio, una reflexión visual sobre las formas contemporáneas de comunicación y la manera en que la tecnología ha transformado las relaciones humanas. A través de retratos y escenas cotidianas, la exposición plantea preguntas sobre la vida en una era marcada por la hiperconectividad digital y la reducción de los espacios de encuentro presencial.

Ambas exposiciones tendrán entrada libre y se integran a una programación cultural que busca ofrecer alternativas de convivencia y reflexión durante los días de descanso.

Parques y naturaleza: espacios para el descanso y la convivencia

El contacto con la naturaleza será otro de los ejes de las actividades programadas. La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos anunció la realización de talleres y dinámicas enfocadas en el esparcimiento, la educación ambiental y la convivencia familiar en distintos espacios naturales del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las actividades se desarrollarán en algunos de los principales pulmones verdes de la ciudad, entre ellos el Bosque Los Colomos, el Parque Metropolitano, el Parque Agua Azul y el Parque Luis Quintanar. Estos espacios recibirán a visitantes interesados en realizar actividades al aire libre y en fortalecer la relación con el entorno natural.

El Bosque de la Primavera también permanecerá abierto durante este periodo vacacional, con accesos habilitados para recibir a excursionistas y familias que buscan una experiencia de descanso en contacto con la naturaleza. Las autoridades recomendaron acudir con anticipación y seguir las indicaciones de seguridad para mantener el orden en los espacios naturales.

Una ciudad que se recorre en vacaciones

Para participar en los recorridos guiados, las personas interesadas deberán presentarse 30 minutos antes de la salida en el módulo de información turística ubicado en Plaza Guadalajara. El acceso será gratuito, aunque el cupo es limitado y la asignación de lugares se realizará conforme al orden de llegada.

La diversidad de actividades previstas —desde visitas a museos y recorridos históricos hasta experiencias en parques y municipios cercanos— configura una agenda que permite redescubrir la ciudad desde distintos ángulos. En ese recorrido, Guadalajara aparece como un territorio que se puede habitar de nuevas maneras, incluso para quienes la conocen desde hace años.

ESPECIAL / CULTURA GDL

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