Católicos tapatíos celebran el Domingo de Ramos en Guadalajara

Desde muy temprano, miles de católicos abarrotaron los templos de Guadalajara para adquirir las tradicionales palmas y bendecirlas, con el objetivo de celebrar el Domingo de Ramos, que significa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como Mesías y salvador del mundo, y también marca el inicio de la Semana Santa.

Afuera del templo de La Merced, se venden las palmas desde 50 hasta 100 pesos cada una. “Para nosotros los católicos es un día muy importante, venimos a comprarlas y bendecirlas; luego la pongo en la puerta de la casa para que no entre el diablo”, dijo Catalina, una creyente.

Fieles oran y piden por sus necesidades en el Domingo de Ramos

“Estas palmas, para nosotros, representan el símbolo, el cariño y aprecio que dejó nuestro padre Dios; cuando él llegó a Jerusalén, lo recibieron con palmas y es una representación tan linda, tan preciosa y hermosa. Yo vengo cada año y la pongo en la puerta de mi casa para mi defensa, de mis enemigos y alejar el odio y coraje que tienen” , dijo Salvador.

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“Yo tengo desde hace más de 30 años vendiendo palmas; las palmas significan la entrada de la Semana Mayor y bien, y las bendicen en las misas. Nosotros venimos de Michoacán; las hojas de palmas las compras aquí y nosotros la trabajamos”, explicó María, una vendedora.

Afuera del templo de La Merced, se venden las palmas desde 50 hasta 100 pesos cada una. EL INFORMADOR/J. Velazco

Además del templo de La Merced, afuera de la Catedral Metropolitana había vendedores de palmas.

“Las palmas significan un signo de alegría, de reconocimiento de que somos felices en él. El Antiguo Testamento dice que agarraron las ramas de los árboles de alrededor y es una señal de alegría” , explicó José Inés Flores, coordinador de Pastoral Profética de la Diócesis de Guadalajara.

El Domingo de Ramos también es una celebración en la que muchos piden por sus penas con silencio y oración.

“Yo vine a comprar las palmas por devoción; cada año vengo a la Merced, es una tradición familiar, traigo una pena muy grande y vine a orar”, explicó el señor Juan.

Con motivo del Domingo de Ramos, se realizó la bendición de palmas en el templo de La Merced y luego se realizó una misa en la Catedral Metropolitana, encabezada por el Cardenal José Francisco Robles Ortega.

Se realizó una misa en la Catedral Metropolitana, encabezada por el Cardenal José Francisco Robles Ortega. EL INFORMADOR/J. Velazco

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MB