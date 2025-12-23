Aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 no contempló la construcción de una Central de Ciclo Combinado en Juanacatlán de 571 millones de dólares, con la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) buscaba incrementar en 934 megawatts la generación de energía, la decisión de pausar la obra no respondió únicamente a criterios presupuestales. El principal obstáculo fue la falta de infraestructura para transmitir la electricidad que se habría generado.

La ausencia de nuevas líneas de transmisión y subestaciones capaces de integrar esa energía al sistema eléctrico local y nacional dejó al proyecto sin viabilidad técnica inmediata, pese al crecimiento sostenido de la demanda en la entidad y a la oferta que Jalisco ha hecho al sector privado para atraer inversiones vinculadas al nearshoring y a centros de datos en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, la central de ciclo combinado no está cancelada y el proyecto se reubicará —sin precisar el sitio— aledaña al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), luego de la resistencia expresada por habitantes, colectivos ambientalistas y la alcaldesa de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara, ante su instalación en ese municipio.

No obstante, especialistas advierten que el problema de fondo va más allá del lugar donde se pretenda construir la planta. Para Gonzalo Monroy, la decisión del Gobierno federal de no priorizar una Central de Ciclo Combinado en Jalisco responde a la necesidad de atender primero la saturación del sistema eléctrico en otras regiones del país, así como a la urgencia de reforzar y ampliar las líneas de transmisión hacia y desde el estado.

De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la región noreste del país —que incluye el principal corredor industrial de Nuevo León— registra una demanda neta cercana a los 6 mil megawatts, mientras que su capacidad de generación instalada supera los 9 mil megawatts, lo que indica saturación del sistema.

Una situación similar se observa en las regiones sur, sureste y norte, donde la generación eléctrica rebasa la demanda local y, a su vez, genera excedentes que presionan las redes de transmisión y obligan a redistribuir la energía hacia otras zonas del país.

En contraste, en el occidente, en algunos momentos de alta demanda, la región —incluido Jalisco— puede requerir hasta 9 mil megawatts, mientras que su generación local oscila entre 3 mil y 5 mil megawatts. Esta brecha obliga al estado a depender de electricidad proveniente de otras regiones para mantener la estabilidad del sistema.

Sin una expansión acelerada de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, Jalisco seguirá enfrentando un límite estructural para crecer: no por falta de demanda ni de inversión, sino por la incapacidad de mover la energía que necesita para sostener su desarrollo industrial y económico.

Ramses Pech, experto en el ramo energético, asegura que las nuevas inversiones federales y estatales deben enfocarse en atender el rezago que, por décadas, ha enfrentado Jalisco en materia de infraestructura eléctrica.

“La electricidad la pueden mandar de cualquier parte del país, por parte del CENACE, pero si no hay líneas de transmisión y distribución, ahí tenemos un embudo”, afirmó.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que, para 2030, la demanda de energía eléctrica en Jalisco aumentará 13.4 %, lo que habla de que, sin una expansión en la red eléctrica que crezca al ritmo de la industria, el estado corre el riesgo de que su dinamismo industrial y su apuesta por atraer nuevas inversiones queden limitados.

Obras pendientes

Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Sustentable Energético de Jalisco, ya informó que próximamente se anunciarán los proyectos de nuevas líneas de transmisión eléctrica para el Estado en 2026.

Precisó que se trata de tres líneas estratégicas para la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluidas dentro de un paquete de 20 obras a nivel nacional.

Destacó que una de estas líneas estaba pendiente desde 2016, por lo que su incorporación representa un avance relevante para fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar el abasto de energía y responder a la creciente demanda productiva e industrial de la región.

