Los rumores se han confirmado. Tras semanas de especulaciones y un evidente distanciamiento público, Kenia Os y Peso Pluma confirmaron oficialmente el final de su relación. Esta noticia despeja las dudas del público y marca el cierre definitivo de uno de los romances más mediáticos de la industria musical mexicana reciente.

La confirmación oficial llegó a través de un breve pero contundente mensaje donde se oficializó la separación de los cantantes. "Agradecemos que respeten nuestra decisión", fue la declaración central que puso fin a las múltiples teorías y debates que circulaban incesantemente en diversas plataformas digitales durante los últimos días.

De acuerdo con la información compartida sobre este suceso, la ruptura amorosa se dio en términos cordiales y fue producto de una decisión mutua y consensuada. Ambos artistas optaron por priorizar el desarrollo de sus respectivas carreras profesionales y mantener el respeto absoluto por el tiempo que compartieron juntos.

El inicio de los rumores en Monterrey

Las primeras señales de una crisis en el noviazgo surgieron a principios de junio durante una presentación en vivo. La intérprete sinaloense protagonizó un momento emotivo frente a miles de asistentes, el cual fue documentado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mientras interpretaba el tema Una y Otra Vez durante su concierto en Monterrey, la cantante no pudo contener las lágrimas sobre el escenario. Este episodio encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes vincularon su vulnerabilidad con una posible separación del exponente de corridos tumbados.

A este evento se sumó un incidente reciente ocurrido en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). A su llegada, la artista fue abordada por diversos medios de comunicación, generando un tumulto del cual prefirió retirarse sin emitir declaraciones sobre su vida privada.

Posteriormente, utilizó su canal oficial de difusión para dirigirse a su audiencia y explicar su actitud evasiva. En dicho espacio digital, solicitó empatía a la opinión pública y dejó claro que atravesaba por un momento personal complejo que requería de total privacidad.

El mensaje directo a sus seguidores

"Siempre soy la artista que llega y les da la nota, pero en este momento no me siento lista y pido respeto hacia mi silencio y espacio", escribió la cantante. Estas palabras incrementaron las sospechas de que el noviazgo había llegado a su fin.

Por su parte, Peso Pluma ha mantenido un perfil hermético respecto a esta situación. Hasta el momento de la confirmación conjunta, el cantante de música regional evitó pronunciarse públicamente sobre los rumores de ruptura o sobre el estado de su vínculo amoroso.

El distanciamiento entre ambos músicos comenzó a notarse con mayor claridad desde mayo de 2026. Los seguidores detectaron una disminución significativa en las interacciones digitales cotidianas y en las apariciones públicas que solían realizar de manera constante como pareja.

Sin embargo, nada más claro que el documento compartido a través de una historia de Instagram tanto en el perfil de Kenia Os como en el de Peso Pluma:

"A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal" dice el documento firmado por Kenia y Hassan.

Cronología de una relación mediática

La historia sentimental entre Peso Pluma y Kenia Os comenzó a gestarse a principios de 2024, cuando coincidieron en diversos proyectos profesionales. Su primer acercamiento público se dio en julio de ese mismo año con el lanzamiento de la colaboración musical titulada Tommy & Pamela.

El videoclip oficial de dicha canción, donde ambos interpretaron a una pareja, fue el catalizador de los primeros rumores sobre un romance en la vida real. No obstante, los dos artistas decidieron mantener la relación en el ámbito privado durante los primeros meses.

Fue hasta enero de 2025 cuando las especulaciones tomaron fuerza tras ser captados juntos disfrutando de la Pegasus World Cup en Miami. A partir de ese evento, las apariciones conjuntas en conciertos, alfombras rojas y reuniones privadas se volvieron una constante.

Para mediados de 2025, el noviazgo ya era de conocimiento público, consolidándose como una de las parejas más seguidas del espectáculo en México. Durante esa etapa, compartieron diversos momentos a través de sus plataformas, mostrando un apoyo mutuo en sus respectivas giras internacionales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB