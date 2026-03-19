José Luis Martínez Rojas asume como nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Jalisco

Este lunes el gobierno de Jalisco dio a conocer que José Luis Martínez Rojas, General de Brigada de Estado Mayor, asumió como nuevo coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de Jalisco.

Y así, como parte del trabajo coordinado para fortalecer la seguridad y garantizar la paz en la entidad, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, asistió a la ceremonia de Toma de Posesión y Protesta de Bandera de Martínez Rojas, quien además asumió como Comandante de la 5/a Brigada de Policía Militar en la Entidad.

Durante la ceremonia se realizaron honores al lábaro patrio y se leyó la trayectoria del nuevo mando, "quien destaca por su amplia experiencia dentro de las Fuerzas Armadas", indicó el Ejecutivo estatal a través de un comunicado.

Respecto de la trayectoria de José Luis Martínez Rojas, se informó que cuenta con 39 años de servicio ininterrumpidos, desde 1986. Es Maestro en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional, así como en Administración Pública. Además, cuenta con formación especializada, incluyendo certificaciones como buzo y experiencia en el ámbito académico y operativo.

"A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos como Subjefe de Estado Mayor en la 43/a Zona Militar en Apatzingán, Michoacán; Comandante del 2/o Batallón de Fusileros Paracaidistas en la Ciudad de México; Comandante del 25/o Regimiento de Caballería Motorizado en Ciudad Mier, Tamaulipas; y Subjefe administrativo en la 9/a Región Militar en Acapulco, Guerrero, así como en la Comandancia del Ejército Mexicano", dijo el gobierno de Jalisco.

También se desempeñó como Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Quintana Roo.

La toma de posesión fue realizada por el General de Brigada de Estado Mayor, Antonio Hernández Tejada, Coordinador de la Guardia Nacional en la Región Occidente, quien formalizó el nombramiento conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, Martínez Rojas rindió la Protesta de Bandera, con lo que asumió oficialmente las responsabilidades operativas y de coordinación en el estado.

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En el acto protocolario estuvieron presentes Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad; Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad; Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas; y Salvador González de los Santos, Fiscal del Estado.

Previo a la toma de protesta, añadió el gobierno de Jalisco, las autoridades del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal sostuvieron una mesa de trabajo en materia de seguridad en las instalaciones de la V Región de la Guardia Nacional.