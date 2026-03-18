Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Comisión legislativa avala rango constitucional para apoyos a policías estatales

La iniciativa busca asegurar prestaciones en Constitución y evitar recortes o decisiones administrativas

Por: Marck Hernández

Proponen seguridad pública como derecho y mejores prestaciones para policías, incluidos seguro y vivienda. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Proponen seguridad pública como derecho y mejores prestaciones para policías, incluidos seguro y vivienda. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para elevar a rango constitucional los derechos laborales y de seguridad social de los elementos operativos de la policía estatal.

La iniciativa pretende garantizar que estas prestaciones no dependan de decisiones administrativas o recortes presupuestales, incorporándolas de forma permanente en la Constitución local.

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Entre las modificaciones propuestas a los artículos 4 y 8, se establece el derecho a la seguridad pública como garantía para proteger los derechos humanos, así como la obligación del Estado de brindar a los policías prestaciones como seguro de vida, atención médica especializada, fondo de retiro, acceso a vivienda y aumentos salariales progresivos.

Además, el dictamen contempla la creación de un programa estatal de becas educativas en instituciones públicas y privadas para hijos de policías en activo o caídos en cumplimiento de su deber, con el objetivo de fortalecer el bienestar de sus familias.

Esto se suma a las acciones implementadas por el programa Legado impulsado por el Gobierno de Jalisco, con el que las y los hijos de elementos de la Policía del Estado que están inscritos en dicho programa gozarán de un incremento en el monto del apoyo mensual para gastos educativos, al pasar de dos mil a cuatro mil pesos.

Además, el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) anunció que se facilitará el acceso a viviendas para las familias de los uniformados estatales, pues se llevarán a cabo desarrollos inmobiliarios en predios propiedad del Estado en Guadalajara y Tlaquepaque.

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YC
 

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