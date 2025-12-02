El Gobierno de Jalisco y la Fundación Scholas firmaron un convenio de colaboración para brindar una atención integral a familiares de personas desaparecidas, en el que se contemplan programas de arte, deporte, cultura y educación a fin de atender la crisis de desaparición que azota a la entidad.

El jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Alberto Esquer , explicó que este convenio busca explorar nuevas metodologías internacionales en la atención a familias, hijos e hijas en un entorno marcado por la desaparición. En el primer año de la administración estatal, el gobernador Pablo Lemus se ha reunido cerca de 10 ocasiones con colectivos y familiares de desaparecidos.

Será el próximo año cuando se diseñará el programa de atención en colaboración con la Fundación, el Sistema DIF Jalisco y colectivos , indicó. " La atención a los colectivos, a sus familias, será de manera transversal a partir del próximo año, pero abrazados con una metodología internacional, nueva, que atiende problemáticas mundiales para poder atender de mejor manera […]. Ha sido una petición recurrente de los colectivos: que los niños y las niñas que forman parte de la familia de un desaparecido tengan una atención fundamental ".

Por su parte, Karina Tavernier, directora de programas de Scholas México , resaltó que las bases de las metodologías de atención de la Fundación son el deporte, la cultura, el arte. Con cada persona se buscará construir un programa de atención particular de acuerdo a sus necesidades, detalló.

En este sentido, el presidente de la Fundación Scholas México, Román Rodríguez , aseguró que la estrategia de atención que aplicarán en Jalisco ha funcionado en otras partes del mundo con problemáticas similares, aunque la desaparición será la primera crisis de su tipo que atenderán en la Fundación. Con los mismos preceptos y valores con los que el Papa Francisco , entonces Arzobispo de Buenos Aires, fundó el organismo en 2013, buscarán brindar toda la ayuda posible a colectivos y familiares de personas desaparecidas, expresó.

" Creemos que con nuestra metodología podemos contribuir con nuestro granito de arena y a dar apoyo y dar cariño a todas estas familias, y acompañarlos en una problemática tan difícil y tan complicada ".

Pablo Lemus se pronuncia sobre desapariciones en Jalisco

En tanto, el gobernador Pablo Lemus, reconoció que la crisis de desapariciones en Jalisco es una " herida tan profunda ". Por ello, se han emprendido diversas acciones para atenderla, como la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, las reuniones con colectivos y familiares de personas desaparecidas y apoyos, a fin de resarcir " esta cicatriz profunda e histórica ".

El Gobierno de Jalisco y la Fundación Scholas firmaron un convenio de colaboración. FB / Pablo Lemus

" Pedimos a esta Fundación Scholas que nos pudiera asesorar en saber cómo podemos atender aún con mayor profundidad las causas, la historia, el dolor de todas estas familias […]. Es un programa que se va a diseñar, es un programa que no existe, pero a través de la Fundación, de su experiencia, vamos a tropicalizar, a través de un nuevo modelo de cultura de paz, lo necesario para atender a las familias víctimas de desaparición en Jalisco ", afirmó.

El mandatario reafirmó su compromiso de erradicar la desaparición de personas, pues se trata de una " deuda histórica ", aunque admitió que el dolor de sufrir la ausencia de un ser querida será, quizá, " una cicatriz que no va a desaparecer nunca ".

" Pero hay que darle el tratamiento suficiente y todo lo que esté de nuestra parte. Por otro lado, trabajar con una visión de futuro para la erradicación de la desaparición en Jalisco ", anotó.

