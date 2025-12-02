El pasado mes de octubre, la Secretaría de Economía , dirigida por Marcelo Ebrard , abrió espacios de diálogo para identificar los temas que sectores productivos consideran prioritarios en materia de comercio exterior para impulsar la competitividad de la economía mexicana en el marco del T-MEC.

Además del intercambio en las mesas, que incluyó a 30 sectores productivos y actores clave en cada uno de los 32 estados de la República, se difundió un cuestionario para profundizar en las propuestas de la iniciativa privada. Con corte al 5 de noviembre, se han recibido más de dos mil cuestionarios correspondientes a las consultas estatales y al menos 500 provenientes de representantes de los distintos sectores económicos.

Toda la información recabada, tanto en las mesas como en los cuestionarios, será procesada e integrada en un documento que se presentará a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum , y al Senado de la República en enero de 2026, como parte de la construcción de una postura nacional rumbo a la revisión del T-MEC, según informó el secretario Marcelo Ebrard durante la consulta estatal de la Ciudad de México.

Estados Unidos se perfilaría para el encuentro en 2026

Aunque hay expectativas positivas sobre la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con respecto a los aranceles impuestos por el país del norte, no se espera que vayan a quitarse estos impuestos ni que vaya a haber un regreso al libre comercio, según afirmó el Vicepresidente Ejecutivo y CEO de la American Chamber Mexico (Amcham), Pedro Casas Alatriste .

En conferencia de prensa al término de la presentación del Séptimo Sondeo de Piratería que hizo la Amcham —organización que promueve el comercio y la inversión entre México y Estados Unidos—, se le preguntó al líder de la cámara si se espera que el mandatario estadounidense quite los aranceles a las importaciones de productos mexicanos.

" Sí podría haber una reducción de aranceles, habría que ver específicamente en dónde, cuánto, cómo, pero si dejarles el mensaje que no creo que estemos entrando a un mundo de nuevo, de cero aranceles, tampoco creo que eso vaya a suceder ", expuso.

Agregó que, a principios de enero de 2026, podría haber un acercamiento de los mandatarios Donald Trump (EU) con Claudia Sheinbaum (México).

Casas aseguró que la revisión irá a buen puerto, será trilateral y " probablemente va a poner un acento mayor a la integración regional, veremos a la región distanciándose de China, homologando más regulaciones y certificaciones y al mismo tiempo vamos a tener al mundo entero viendo cómo se lleva el Mundial de futbol ".

