Lemus pide esperar resolución final para cambio de régimen de gobierno en Bolaños

Luego de que el Congreso del Estado avaló el cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños para que sea el primero en la entidad que elija a sus autoridades por un sistema de usos y costumbres y se deje a un lado el modelo de partidos políticos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pidió respetar la voluntad de la gente, pero también respetar las decisiones de los tribunales.

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Lemus reprocha al Congreso del Estado

En conferencia de prensa realizada en Casa Jalisco, Lemus Navarro reprochó que el Congreso del Estado haya aprobado este cambio sin esperar la resolución final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Debemos esperar la resolución final del Tribunal Electoral del Poder Judicial porque, por más que se discutan cuestiones de ámbito local, la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial, quien va a validar o no la elección por usos y costumbres", comentó. El mandatario dijo que pidió a la Secretaría General de Gobierno que se conserve la paz social en este municipio luego de que se reportaran algunas manifestaciones. "La caída de este monumento histórico es algo muy preocupante", indicó.

Lemus pidió evitar la toma de decisiones por el momento respecto a Bolaños

Lemus Navarro comentó que se tuvo pláticas con diputados del Poder Ejecutivo a quienes les pidió no se tomaran decisiones en estos momentos para preservar la paz y la situación política de Bolaños, "pero no quisieron hacer caso y ahí están las consecuencias".

El mandatario admitió que hay riesgos de un enfrentamiento entre mestizos y wixarikas, por lo que se ha mandado presencia de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno. “Todo se deriva de la resolución del Congreso del Estado”; debieron haber esperado a la resolución del Poder Judicial de la Federación".

Asimismo, el mandatario descartó que vaya a vetar el decreto que aprobó el Congreso del Estado para no caer en una imprudencia, sino que va a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, aseguró que hasta hoy en la mañana hay un ambiente de tranquilidad, aunque hace dos días se reportaron daños a un monumento y la toma de carreteras.

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