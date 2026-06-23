Martes, 23 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el cuarto y último Martes y Miércoles del Campo en Soriana de junio ¡Aprovecha las rebajas! 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la cuarta semana del sexto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Lee: ¿Shakira tiene nuevo romance mexicano?

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Cebolla blanca por kilo a $19.80
  • Mango ataúlfo por kilo a $29.80
  • Papa blanca por kilo a $59.90
  • Papaya por kilo a $29.90
  • Uva blanca sin semilla por kilo $88.90
  • Manzana Red Delicious bolsa a $49.80
  • Zanahoria por kilo a $18.90
  • Sandía con semilla por kilo a $12.50
  • Cilantro manojo a $9.90
  • Champiñón Blanco por kilo a $101.50
  • Piña gota miel por kilo a $14.80
  • Carnes, pollos, pescados y mariscos
  • Pollo entero fresco por kilo a $35.90
  • Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $208.90
  • Diezmillo de res sin hueso por kilo a $249.90
  • Top Sirloin de Res Palomilla por kilo a $269.90
  • T-Bone de res por kilo a $329.90
  • Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $56.90
  • Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $56.90
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $158.90
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90
  • Medallón de pechuga por kilo a $149
  • Carne para deshebrar de res por kilo a $219
  • Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $97
  • Filete mojarra por kilo a $99.90
  • Camarón coctelero por kilo a $139
  • Camarón coctelero por kilo a $199
  • Pescado para caldo Valley Foods a $59
  • Mero, cabrilla o baqueta por kilo a $199

3x2 en productos por el Martes y Miércoles del Campo con Julio Regalado

  • Arrachera de pollo pilgrims norteño 500 gr a $74.90
  • Carne para hamburguesa de arrachera parrillera Premium BIF 678 a $144
  • Arrachera de pavo natural Dos Familias 500 gr a $99.90
  • Belly sin piel cerdo proan pieza 500 gr a $86.90
  • Milanesa aplanada congelada alco a $159
  • Hígado de res rebanada SuKarne 500 gr a $39
  • Arrachera de res marinada SuKarne 600 gr a $229
  • Deshebrada de res SuKarne 300 gr a $133
  • 3x2 En toda la linea Rivera Group
  • 25% de descuento en toda la línea Dolores

Básicos de despensa que puedes aprovechar

  • Aceite vegetal Nutrioli 850 a $38.90
  • Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70
  • Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160
  • Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $178
  • Un kilo de tortilla de maíz blanca  a $13.90
  • Refresco Coca Cola Original 3 lts a $53.50
  • Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55
  • Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
  • Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $127
  • Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90
  • Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90
  • Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50
  • Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $25.90
  • Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $66.90
  • Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90
  • Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $42.90
  • Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $127
  • Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $42.90

Estas son las ofertas más destacadas de Julio Regalado en Soriana en este momento

  • 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina
  • 3x2 en toda la paquetería de salchichonería
  • 3x2 en toda la mara MAS Color, Persil, Viva y 123
  • 3x2 en todas las pastas para sopa, salsas para pasta y purés de tomate
  • 4x2 en variedad de sopas y ramen Valley Foods
  • 3x2 en todas las leches saborizadas
  • 3x2 en ramen coreano
  • Segundo producto al 50% en harisnas y complemento Duncan Hines
  • 4x2 en cápsulas para café Valley Foods
  • Segundo producto al 70% en cremas corporales y faciales
  • 3x2 en desodorantes Axe, Rexona, Dove, Lady Speed Stick, Speed Stick y Stefano
  • 3x2 en toda la dulcería y chocolates
  • 3x2 en todas las pastas para sopa, salsas para pasta y purés
  • 3x2 en todos los aromatizantes e insecticidas
  • Segundo producto al 70% en cosméticos
  • 3x2 en tido el cuidado bucal Oral-B, Pro, Listerine, Corega, Sensodyne y Arm & Hammer
  • Segundo producto al 50% en tintes
  • Segundo producto al 50% en pañales BBtips  y Suavelastic
  • 3x2 en todas las bebidas deportivas, isotónicas y energizantes
  • 3x2 en todo el valor agregado al departamento de carnes
  • 4x2 en toda la marca Vanart y Tío Nacho

Te puede interesar: Nacional Monte de Piedad emite nuevo aviso sobre contratos de empeño

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones