Esta es la cuarta semana del sexto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Cebolla blanca por kilo a $19.80

Mango ataúlfo por kilo a $29.80

Papa blanca por kilo a $59.90

Papaya por kilo a $29.90

Uva blanca sin semilla por kilo $88.90

Manzana Red Delicious bolsa a $49.80

Zanahoria por kilo a $18.90

Sandía con semilla por kilo a $12.50

Cilantro manojo a $9.90

Champiñón Blanco por kilo a $101.50

Piña gota miel por kilo a $14.80

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $35.90

Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $208.90

Diezmillo de res sin hueso por kilo a $249.90

Top Sirloin de Res Palomilla por kilo a $269.90

T-Bone de res por kilo a $329.90

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $56.90

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $56.90

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $158.90

Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90

Medallón de pechuga por kilo a $149

Carne para deshebrar de res por kilo a $219

Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $97

Filete mojarra por kilo a $99.90

Camarón coctelero por kilo a $139

Camarón coctelero por kilo a $199

Pescado para caldo Valley Foods a $59

Mero, cabrilla o baqueta por kilo a $199

3x2 en productos por el Martes y Miércoles del Campo con Julio Regalado

Arrachera de pollo pilgrims norteño 500 gr a $74.90

Carne para hamburguesa de arrachera parrillera Premium BIF 678 a $144

Arrachera de pavo natural Dos Familias 500 gr a $99.90

Belly sin piel cerdo proan pieza 500 gr a $86.90

Milanesa aplanada congelada alco a $159

Hígado de res rebanada SuKarne 500 gr a $39

Arrachera de res marinada SuKarne 600 gr a $229

Deshebrada de res SuKarne 300 gr a $133

3x2 En toda la linea Rivera Group

25% de descuento en toda la línea Dolores

Básicos de despensa que puedes aprovechar

Aceite vegetal Nutrioli 850 a $38.90

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $70

Café soluble Nescafe clásico 200 gr a $160

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $178

Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90

Refresco Coca Cola Original 3 lts a $53.50

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55

Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64

Papel higiénico Pétalo Rendimax 12 a $127

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $70.90

Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43.50

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $25.90

Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $66.90

Yoghurt bebible fresa Alpura $69.90

Detergente en polvo multiusos Roma 1 kilo $42.90

Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $127

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $42.90

Estas son las ofertas más destacadas de Julio Regalado en Soriana en este momento

3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina

3x2 en toda la paquetería de salchichonería

3x2 en toda la mara MAS Color, Persil, Viva y 123

3x2 en todas las pastas para sopa, salsas para pasta y purés de tomate

4x2 en variedad de sopas y ramen Valley Foods

3x2 en todas las leches saborizadas

3x2 en ramen coreano

Segundo producto al 50% en harisnas y complemento Duncan Hines

4x2 en cápsulas para café Valley Foods

Segundo producto al 70% en cremas corporales y faciales

3x2 en desodorantes Axe, Rexona, Dove, Lady Speed Stick, Speed Stick y Stefano

3x2 en toda la dulcería y chocolates

3x2 en todas las pastas para sopa, salsas para pasta y purés

3x2 en todos los aromatizantes e insecticidas

Segundo producto al 70% en cosméticos

3x2 en tido el cuidado bucal Oral-B, Pro, Listerine, Corega, Sensodyne y Arm & Hammer

Segundo producto al 50% en tintes

Segundo producto al 50% en pañales BBtips y Suavelastic

3x2 en todas las bebidas deportivas, isotónicas y energizantes

3x2 en todo el valor agregado al departamento de carnes

4x2 en toda la marca Vanart y Tío Nacho

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