El Estadio Guadalajara tendrá a un invitado especial esta noche para el Colombia vs RD Congo en el Grupo K del Mundial 2026: Lumumba Vea. El aficionado más famoso del Congo llegó a México luego de perderse la jornada inaugural por las restricciones sanitarias frente al brote de ébola que afecta al país.

Esta noche, el seguidor más famoso de los Leopardos realizará su icónico performance en el que se mantiene completamente quieto en una posición, convirtiéndose en una estatua humana, mientras los aficionados alientan con danzas a sus espaldas.

El artista interpreta a una estatua de Patrice Lumumba, líder de la independencia congoleña y primer jefe de Gobierno del país tras el fin del dominio colonial en 1960, que imponía Bélgica sobre el país africano. Pese a que Lumumba fue derrocado y ejecutado, se convirtió en una de las figuras más veneradas de la historia del país y un personaje esencial para comprender los movimientos anticoloniales en dicho continente.

En esta nota te dejamos cinco datos para comprender la importancia del performance de Michel Kuka Mboladinga, mejor conocido como "Lumumba Vea" o el fan estatua del Congo.

Fue el primer primer ministro del Congo independiente

Tras décadas de dominio colonial belga, Lumumba se convirtió, en 1960, en el primer jefe de gobierno del recién independizado Congo, hoy República Democrática del Congo. Su liderazgo simbolizó el fin del colonialismo europeo en una de las colonias más importantes de África.

2. Se convirtió en un símbolo del anticolonialismo africano

Lumumba defendió la soberanía política y económica del Congo frente a la influencia extranjera. Además, promovió el panafricanismo, la idea de que los países africanos debían cooperar para proteger su independencia y desarrollo.

3. Enfrentó una grave crisis apenas después de la independencia

Pocos días después de la independencia, el país sufrió motines militares y la secesión de la provincia minera de Katanga, respaldada por intereses belgas. Lumumba intentó mantener la unidad nacional y denunció lo que consideraba formas de neocolonialismo.

4. Su caída estuvo marcada por la Guerra Fría

Al no recibir el apoyo esperado de las potencias occidentales y de la ONU para enfrentar la crisis, Lumumba buscó ayuda de la Unión Soviética. Esto lo convirtió en una figura incómoda para Estados Unidos y sus aliados en pleno contexto de la Guerra Fría, contribuyendo a su aislamiento político.

5. Su asesinato lo convirtió en un mártir de la Independencia africana

Fue derrocado en 1960, capturado y ejecutado en enero de 1961. Investigaciones posteriores señalaron la participación o complicidad de actores congoleños, belgas y estadounidenses. Tras su muerte, Lumumba pasó a ser considerado un héroe nacional y uno de los grandes símbolos de la lucha por la autodeterminación africana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB