Con el objetivo de garantizar la movilidad y seguridad de las y los ciudadanos, el gobierno de Jalisco afirmó que, desde las primeras horas de este martes quedaron completamente abiertos a la circulación los puntos carreteros que habían sido bloqueados el pasado domingo durante las jornadas de violencia por la captura y caída de Nemesio Oseguera Cervantes en la Sierra de Tapalpa.

Lo anterior se logró gracias al trabajo coordinado entre distintas dependencias del Gobierno de Jalisco , lo cual "permitió atender de manera oportuna las incidencias, restablecer el tránsito en el menor tiempo posible, y asegurar traslados seguros para miles de personas usuarias de la red carretera estatal, evitando mayores afectaciones a la actividad económica y la vida cotidiana", señaló la autoridad estatal a través de un comunicado.

Refirió que en el municipio de Puerto Vallarta, específicamente en el puente conocido como 'La Desembocada' el cual registró daños, se habilitó un camino provisional que garantiza la conectividad en la zona y evita la interrupción del tránsito vehicular.

De manera paralela, se realiza la evaluación técnica correspondiente para definir el proyecto de sustitución del puente , priorizando en todo momento la seguridad estructural y la funcionalidad de la vialidad.

"Al momento, no se tienen registros de otros bloqueos en la red carretera estatal. El paso se encuentra libre y, de manera progresiva, se trabajará en la reposición de la carpeta asfáltica y en las obras complementarias necesarias para restituir plenamente las condiciones originales de operación", afirmó el gobierno de Jalisco en el comunicado.

SV