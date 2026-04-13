Este lunes, las autoridades de Jalisco dieron a conocer las cifras en cuanto a incidencia delictiva en el Estado y su Zona Metropolitana de Guadalajara, donde, de acuerdo con las estadísticas oficiales, se ha conseguido una disminución del 50% en homicidios dolosos.

Así lo dio a conocer el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, quien dijo que, mientras en noviembre de 2024, un mes antes de la llegada de la actual administración al Gobierno estatal, se tenía el registro de 128 homicidios en un solo mes, para marzo de 2026 la cifra fue de solo 64 homicidios de este tipo.

Esta cifra es la más baja de asesinatos en un mes desde que inició la administración. Por el contrario, marzo de 2025 fue el mes con más homicidios dolosos, con 146 asesinatos.

En este sentido, añadió Alarcón Estrada, señaló que mientras en marzo del año pasado se tuvo un promedio diario de 4.71 homicidios dolosos, en marzo de este 2026 fueron apenas 2.06, convirtiéndose en el promedio mensual de asesinatos más bajo para un mes de marzo desde 2021.

"Y si nos vamos a lo que ocurría en 2021, la disminución es del 55%, porque en aquel entonces el promedio diario de homicidios era de casi siete eventos", resaltó el coordinador estatal de seguridad.

Jalisco reduce homicidios y mejora su posición a nivel nacional

"Quiero decirles que el propio Gobierno federal ha reconocido el trabajo que se está realizando en Jalisco. Ustedes mismos pueden consultar en la página web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, en lo que va de la presente administración, Jalisco abandonó los primeros lugares por número de homicidios dolosos: actualmente el Estado ocupa el lugar número 12. Es decir, estamos por alcanzar la media nacional. En enero, Jalisco ocupaba el lugar 10, en febrero el lugar 11 y ahora, en marzo, el número 12", destacó Alarcón Estrada.

Lo anterior, explicó, se debe principalmente a la coordinación interinstitucional entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, que semana con semana se reúnen para trabajar en el análisis de la incidencia delictiva a fin de priorizar zonas y acciones mediante las cuales se pueda contener este y otros ilícitos.

"Sin duda esto es gracias a la coordinación y la revisión que se hace, normalmente los martes, en el gabinete de seguridad estatal, en la que se revisan los resultados, particularmente de la incidencia delictiva, y los miércoles en la reunión operativa que se tiene con los comisarios metropolitanos, incluyendo la propia Policía Metropolitana y las fuerzas federales. Los miércoles, por ejemplo, revisamos la estrategia y reorientamos los esfuerzos; se planifica conforme se vaya moviendo la incidencia o el fenómeno delictivo y eso nos ha ayudado de manera muy importante para tener los resultados que hoy les presentamos", afirmó Alarcón Estrada.

Por otra parte, el coordinador refirió que, hasta ahora, no se ha percibido que la captura y caída de Rubén Oseguera Cervantes haya generado movimientos o cambios en cuanto a la incidencia delictiva y los homicidios dolosos en la entidad.

¿Cuáles son los municipios de Jalisco con mayor reducción de homicidios dolosos?

Roberto Alarcón Estrada destacó el trabajo coordinado con los municipios para lograr esta reducción de homicidios dolosos, la cual refleja que en 31 de los 125 municipios, es decir, alrededor del 25% del Estado, se ha registrado una disminución en los asesinatos.

De acuerdo con las cifras presentadas en rueda de prensa, Zapopan y Tlaquepaque son los dos municipios que más reflejan esta disminución, con el 19.9% y 14.9% menos homicidios dolosos, respectivamente.

Le siguió el municipio de Tlajomulco de Zúñiga con 11.94% menos asesinatos, y Lagos de Moreno y Tonalá en cuarto lugar, con una reducción del 8.9%. Guadalajara se ubicó en el quinto puesto con 7.4% menos homicidios dolosos.

FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO

"Les quiero decir que este mensaje no es ni remotamente una campanada al cielo, pero sí queremos que la población sepa que estamos trabajando arduamente para reducir la incidencia delictiva total, pero sobre todo un delito que lastima mucho, como es el homicidio doloso.

Seguiremos trabajando de la mano con los municipios, así como con las fuerzas federales, a quienes agradecemos su invaluable apoyo para Jalisco", manifestó el coordinador general estratégico de Seguridad.

Lorena López, titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, afirmó por último que, dado que el 80% de la incidencia delictiva se concentra en el Área Metropolitana de Guadalajara, son los nueve municipios que la componen donde se tiene focalizada la estrategia prioritaria para seguir minimizando estos y otros ilícitos, considerando además que la ZMG tiene la mayor habitabilidad de ciudadanas y ciudadanos.

Promedio diario de asesinatos en Jalisco:

Marzo 2021: 6.84

Marzo 2022: 4.97

Marzo 2023: 5.97

Marzo 2024: 5.23

Marzo 2025: 4.68

Marzo 2026: 2.06

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