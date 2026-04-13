“Todo empezó como un emprendimiento hace tres años y hoy tenemos presencia en las tiendas de 7-Eleven y restaurantes en la ZMG”. Estos son los testimonios de éxito que el gobierno de Zapopan está buscando incrementar con el relanzamiento del programa “Hecho en Zapopan”, llevado a cabo este lunes, en las instalaciones del 7-Eleven de Servidor Público.

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El programa busca fortalecer a emprendedores y pequeñas empresas

Con dicho programa, el gobierno local busca seguir fortaleciendo a emprendedores y pequeñas empresas con capacitación, certificación y acceso a nuevos mercados. Según las autoridades locales, las mipymes sostienen gran parte del empleo del municipio de Zapopan y de todo el estado.

Asimismo, las autoridades señalaron que la apuesta está en abrir el mercado, ya que actualmente, productos desarrollados por emprendedores del municipio de Zapopan ya se están comercializando en 182 sucursales de la Zona Metropolitana de Guadalajara de 7-Eleven México. Los cuales cuentan con señalizaciones especiales que permiten identificarlos como productos resultado de este programa.

EL INFORMADOR / R. CASAS

El objetivo de esta iniciativa es impulsar a los emprendedores locales con acceso real al mercado. Esta colaboración, junto con el gobierno local, les da una plataforma de crecimiento. “Este programa representa sueños y oportunidades”, explicó Héctor Hinojosa, director de operaciones de la división Pacífico de 7-Eleven, quien también destacó que los productos seleccionados cumplen con estándares de calidad, identidad y demanda comercial.

El cambio ha sido real gracias al programa “Hecho en Zapopan”

Para los emprendimientos que se han visto beneficiados por el programa, señalaron que el cambio ha sido real. Camila Lamas, emprendedora y dueña de la marca Cam Kombucha, resumió su proceso en pasar de producir a poder posicionarse de forma sólida.

“Gracias a este programa, después de haber iniciado hace 3 años, hoy tenemos presencia en restaurantes y en tiendas como 7-Eleven. Las capacitaciones y el seguimiento del programa por parte del gobierno de Zapopan fueron clave para que pudiéramos crecer”, dijo.

Asimismo, invitó a emprendedores locales a acercarse y a participar del programa. “A los emprendedores que están comenzando, si se puede, acérquense, pidan ayuda, porque aquí hay un gobierno que está dispuesto a ayudar mediante estos programas”, recomendó.

Micro, chicas y medianas empresas generan más del 70% del empleo

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, las micro, chicas y medianas empresas generan más del 70% del empleo. Por lo cual, el relanzamiento del programa se presenta en un contexto donde el principal reto para los pequeños emprendimientos es vender, pero muchas no logran escalar por falta de acceso a canales de distribución, por lo cual el programa “Hecho en Zapopán” busca acercar a emprendedores a estos canales.

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Es ahí en donde este modelo intenta diferenciarse. No es fácil convertirse en proveedor de una cadena como 7-Eleven. Es el sueño de muchos emprendedores, y por eso se les acompaña en el proceso; creemos que lo que está hecho en Zapopan está bien hecho”, señaló Salvador Villaseñor, coordinador de Desarrollo Económico de Zapopan.

Camila Galván, directora de Emprendimiento de Zapopan, reconoció que el reto es que más negocios logren ese posicionamiento.

“A quienes ya están en anaqueles y a quienes están tocando la puerta, sigan generando empleo y moviendo la economía, ya que son fundamentales para el municipio, el estado y el país”, agregó, que este proyecto se materializó gracias a las ganas de colaborar por parte de la iniciativa privada y el gobierno local.

Finalmente, señalaron las autoridades locales que el objetivo ahora es seguir creciendo el modelo. No solo formar emprendedores, sino lograr que más productos locales lleguen a puntos de venta masivos, de la mano de 7-Eleven y de otras cadenas importantes con presencia en el municipio.

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