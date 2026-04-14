Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en El Salto para este martes 14 de abril determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

