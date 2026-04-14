Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en El Salto para este martes 14 de abril determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 18%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga