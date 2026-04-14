Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Chapala para este martes 14 de abril anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

