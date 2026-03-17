Jalisco registra baja en sarampión tras intensificar vacunación

El Gobierno de Jalisco informó una disminución significativa en el número de casos confirmados de sarampión en la entidad.

De acuerdo con sus cifras, la reducción es de al menos 30% en las últimas dos semanas, con base también en registros de la Secretaría de Salud federal.

La administración estatal destacó que esta baja se ve reforzada por el avance sostenido de la vacunación, que ya supera 2 millones 811 mil dosis aplicadas, así como por la intensificación de estrategias en planteles escolares y la implementación de barridos y bloqueos vacunales en colonias con casos activos.

Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Jalisco, el punto más alto de contagios se registró en febrero de 2026, con 124 casos en un solo día ; a partir de entonces, la tendencia ha ido a la baja.

De manera paralela, también se observa una disminución en los casos activos, lo que contribuye a reducir el riesgo de transmisión en la comunidad.

El Gobierno estatal señaló que estos avances reflejan la efectividad de las acciones implementadas y la coordinación entre las autoridades sanitarias.

En lo que va del año, se han aplicado más de un millón 200 mil dosis, en una estrategia intensiva que, junto con la detección oportuna de casos y la implementación de medidas preventivas, ha permitido enfrentar el brote de sarampión desde su aparición en agosto.

Señalan que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa e incluso puede ser letal, por lo que no se debe bajar la guardia y la campaña de vacunación permanece activa para proteger a las personas que aún no han completado su esquema.

El sarampión va a la baja en Jalisco, asegura Kershenobich

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, resaltó la importante baja de contagios.

“El 94 por ciento de los casos activos se concentran en Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y El Salto. Se han acumulado más de cuatro mil 653 casos y el número de casos activos ha disminuido, actualmente tenemos 617, pero casos nuevos tenemos nada más 59, ha habido cuatro defunciones y la tasa de letalidad está en 0.09, viene francamente hacia abajo el brote que tenemos en Jalisco”.

YC