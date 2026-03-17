Gobierno de Guadalajara premia a la 5ta generación de Creativa GDL

Con el objetivo de impulsar el talento local y fortalecer el ecosistema de innovación, este martes se llevó a cabo la premiación de proyectos de la quinta generación del programa Creativa GDL.

Con 7.3 millones de pesos destinados para la operatividad y fortalecimiento del programa y una bolsa de 275 mil pesos en premios, se reafirmó el liderazgo de Guadalajara en las industrias creativas, atrayendo proyectos no solo de México, sino de diversos países de América Latina. En el que iniciativas de realidad virtual, videojuegos y contenido digital fueron reconocidas por su desarrollo e impacto.

Durante el evento, la Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo, compartió su visión sobre el reto de emprender, destacando que el valor más importante de esta generación es su capacidad para romper barreras mentales.

EL INFORMADOR / R. Casas

"Hay tres umbrales que hay que atravesar: el primero es atreverse a imaginar, el segundo es llevar esa idea al plano real o digital, y el tercero es mantener esa idea viva, porque requiere resiliencia y reinventarse", señaló la alcaldesa.

Además, Delgadillo subrayó el potencial de los proyectos participantes y su proyección a futuro.

“Cuando pase el tiempo lo van a recordar. Veremos cómo algunos de los proyectos que hoy se compartieron van a ser conocidos a nivel nacional e internacional, y vamos a saber que salieron de aquí”, expresó.

Los ganadores

El jurado reconoció el liderazgo en diversos ámbitos, entregando los máximos incentivos de 100 mil pesos a los proyectos ganadores de incubación y aceleración y 15 mil pesos para cada uno de los ganadores de los 5 clústeres temáticos (animación, videojuegos, realidad virtual, producción audiovisual/musical y creadores de contenido).

Doble triunfo (aceleración y videojuegos): The War in Chiapas, liderado por José Francisco Rodríguez.

Mejor equipo de incubación: TL Tactic Games, liderado por Fernando Callejas Sánchez.

Realidad virtual y aumentada: Equipo Brillante, liderado por Estela Chum.

Producción audiovisual y musical: Fearless Club, liderado por José Mancilla Ruiz.

Animación, diseño y arte digital: Sanesparza, liderado por Santiago Esparza.

Creación de contenido: Prodime Producto y Diseño Digital, liderado por Karla Guzmán.

Por su parte, la directora de Emprendimiento y Promoción Económica del Gobierno de Guadalajara, Mariana Orozco Rosales, destacó el crecimiento del programa y su impacto en el desarrollo económico de la ciudad.

“Guadalajara crea, y hoy podemos decir que somos el epicentro de las industrias creativas en México. Esta quinta generación lo demuestra: más de 600 aplicaciones, 51 proyectos apoyados y 260 personas formando parte de este proceso”, afirmó la directora.

También subrayó que impulsar este sector es una apuesta estratégica para la ciudad.

“Cuando una ciudad apuesta por sus industrias creativas no solo impulsa ideas, impulsa el futuro de su gente”, señaló.

La jornada concluyó con el compromiso de fortalecer la colaboración entre el sector creativo y el gobierno, con el objetivo de consolidar a Guadalajara como un referente en industrias creativas y desarrollo de proyectos con alcance global.

MF