Jalisco registra alta afluencia de turistas durante la primera semana de vacaciones

Como parte del operativo interinstitucional, emprendido por autoridades de los tres órdenes de Gobierno en Jalisco, para supervisar y atender las incidencias del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, se dieron a conocer las cifras de la afluencia de visitantes y turistas en la primer semana de este descanso laboral y escolar.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), informó sobre la llegada de más de 712 mil visitantes a playas, centros recreativos y eventos religiosos.

De ellos, explicó que 250 mil 995 personas visitaron las playas y centros recreativos, mientras que otras 461 mil 383 asistieron a eventos religiosos en distintos puntos del Estado.

Operativo Semana Santa y Pascua 2026 en Jalisco

El Operativo Semana Santa y Pascua 2026, recordó, se lleva a cabo en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, para salvaguardar la integridad de la población, y dicho operativo contempla acciones de prevención, vigilancia y atención oportuna de emergencias.

De manera complementaria, señaló, hay implementados operativos especiales en destinos turísticos de alta concurrencia como el Bosque La Primavera, Mazamitla y Tapalpa.

En este sentido, dijo, en el Bosque La Primavera, tan solo del 2 al 5 de abril, se registró una afluencia de 46 mil 791 visitantes y el ingreso de 11 mil 998 vehículos; destacó el día 5 de abril como uno de los de mayor concurrencia, con 10 mil 503 personas y 2 mil 617 vehículos.

El operativo se desarrolló en coordinación con el OPD del Bosque La Primavera, personal de manejo del fuego y diversas dependencias, para priorizar la prevención de incendios y la seguridad de los visitantes.

Estas cifras, afirmó la autoridad estatal, representan una importante concentración de personas y refuerza la necesidad de mantener las medidas de prevención, "además de representar la confianza de la población y visitantes para disfrutar de los distintos destinos y actividades turísticas que ofrece Jalisco".

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NA