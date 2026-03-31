De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes 31 de marzo, la entrada de humedad originaria del océano Pacífico y a canales de baja presión que afectan actualmente al occidente del país. Por esta razón se pronostican posibles precipitaciones en nuestra entidad.

Pronóstico para Guadalajara la noche de este martes 31 de marzo

De acuerdo al sitio oficial de Meteored, esta noche se prevén temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 23 °C. Por otro lado, se prevén nubes y claros junto con cielo despejado.

Hora Temperatura Pronóstico 19:00 23 °C Nubes y claros 20:00 22 °C Cielo despejado 21:00 20 °C Cielo despejado 22:00 23 °C Nubes y claros 23:00 23 °C Nubes y claros

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Clima en Guadalajara hoy martes 31 de marzo

Este martes 31 de marzo de 2026, la temperatura máxima en Guadalajara es de 27 °C. Por otro lado, la temperatura mínima fue de 12 °C en la madrugada. Este contraste de temperaturas es común por ser primavera.

En otros municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), como Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, hay mayor probabilidad de chubascos rápidos con probabilidad de rachas de viento de hasta 50 km/h.

Clima en Jalisco hoy martes 31 de marzo

De acuerdo al SMN, este martes 31 de marzo se prevén lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Jalisco. En el transcurso de la tarde se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius. Por otro lado, se espera viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Meteored.

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